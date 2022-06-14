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الثلاثاء، 14-06-2022 11:39 ص

هذه الوجبة.. لها مفعول على صحة القلب وخفض الكوليسترول

Healthy-Heart


الوكيل الإخباري - تعتبر البروتينات اللبنات الأساسية للحياة، كواحد من المغذيات الرئيسية الثلاثة إلى جانب الكربوهيدرات والدهون، ويركز أخصائيو التغذية على تضمين البروتينات في نظامنا الغذائي اليومي.

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تفيد التقارير البحثية أن تناول الكثير من هذا البروتين يمكن أن يكون له تأثير سلبي على الصحة في بعض الأحيان وخاصة صحة القلب وهذا يثير السؤال: ما هو الخيار الأفضل؟


وفقا لعضو مجلس الإدارة في موقع eatthis الخبيرة الطبية لورين ماناكير فإن أفضل بروتين لصحة القلب هو "الفاصوليا".


كيف تؤثر الفاصوليا على صحة القلب؟
تقول ماناكير: "لا يقتصر دور هذه الأطعمة البروتينية النباتية على توفير قدر كبير من البروتين في قسم البروتين، ولكنها توفر أيضا الألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تدعم صحة القلب".


وجد الباحثون في مراجعة نُشرت عام 2019 في مجلة Advances in Nutrition أن المشاركين الذين تناولوا معظم البقوليات والبقول شهدوا انخفاضا في الإصابة بأمراض القلب التاجية (10٪)، وارتفاع ضغط الدم (9٪)، وأمراض القلب والأوعية الدموية (8) ٪.


ووجدت الدراسات أيضا أن تناول الفاصوليا يساعد في خفض نسبة الكوليسترول.
تقول ماناكير: "الألياف القابلة للذوبان الموجودة في الفاصوليا يمكن أن تمنع تماما الجسم من امتصاص الكوليسترول".


ووجد الباجثون أثناء تحليل 26 دراسة أمريكية وكندية، أن المشاركين الذين تناولوا ما يقرب من حصة واحدة (3/4 كوب) من البقوليات يوميا شهدوا انخفاضا في البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)أو الكوليسترول "الضار" بنسبة 5٪ .


وتوصي الإرشادات الغذائية الأمريكية للأمريكيين بأن يأكل البالغون حوالي ثلاثة أكواب من البقوليات بما في ذلك الفاصوليا في الأسبوع. وينقسم هذا إلى حوالي نصف كوب من الفاصوليا كل يوم.

 

روسيا اليوم 

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