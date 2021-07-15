الخميس 15-07-2021
الوكيل الاخباري

بنوك أردنية تمدد دوامها الخميس والأحد

وزير التربية : لا تهاون مع أي شخص سرب أسئلة امتحان الرياضيات

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى المدانات وحدادين

مدير عام المؤسسة العسكرية يزور شركة ابوعودة اخوان ومخازن الريحان - صور

ضبط مركبة تسير بسرعة 196 كم

ارتفاع نسبة فحوصات كورونا الايجابية بالاردن اليوم

إعطاء أكثر من 45 ألف جرعة جديدة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة في المملكة

الصحة تغلق 4 مطاعم ومقاهٍ لمخالفتها الإجراءات الصحية

تفاصيل وفيات وإصابات كورونا في المملكة الخميس

حرمان 18 طالب توجيهي بسبب استخدام الهاتف

الخميس، 15-07-2021 04:37 م

خطوات يجب القيام بها لتجنب غرق الأطفال في حمام السباحة

176-123510-drowning-sea-pool-prevent-child-danger-3


الوكيل الإخباري - على الرغم من التحذيرات والإرشادات في الشواطئ وحمامات السباحة، فإن نسبة كبيرة من الأطفال معرضون للغرق كل عام في البحر أو حمام السباحة.

اضافة اعلان


تشير الإحصائيات إلى أن الغرق هو المسبب الثاني للوفيات بين الأطفال، الأمر الذي يرجع أحياناً لنقص المعرفة الجيدة بالمياه أو عدم إدراك الآباء والأمهات لخطورة الوضع.

 

ولذلك، يستعرض التقرير التالي مجموعة من النصائح لمنع الأطفال من التعرض لخطر الغرق في البحر أو حمام السباحة، وفقاً لموقع "greenme" الإيطالي :


1- عدم ترك الأطفال بمفردهم مطلقاً في البحر أو حتى على الشاطئ أو في حمام السباحة.
2- التأكد من وجود خدمة الإنقاذ في الشواطئ وحمامات السباحة.

3- دخول الماء ببطء لتجنب التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة.
4- نظراً لفصل الصيف، التأكد من تدريب الأطفال على السلامة على الشاطئ وفي حمام السباحة.
5- مراقبة الأطفال باستمرار وبعناية أثناء وجودهم في حمام السباحة.

6- تذكير الأطفال بأن يفحصوا دائماً عمق المياه قبل الغطس.
7- تحذير.. لا تترك طفلك وحيدا داخل سيارة مغلقة في الصيف
8- تذكير الأطفال بأن يسبحوا دائماً بصحبة شخص ما (بالغ).

9- عدم الاعتماد فقط على عمل وحماية العوامات الأطفال وضمان سلامتهم من أي خطر في حمام السباحة أو البحر، لأن قد تفرغ من الهواء الموجود بداخلها بشكل مفاجئ.
10- في حال عدم معرفة أحد الأطفال السباحة، ينبغي ارتدائه لسترة النجاة طوال فترة بقائه في مياه البحر أو حمام السباحة.

11- منع الأطفال من السباحة في الشواطئ ذات الأمواج العالية.
12- منع الأطفال من السباحة في مناطق تواجد القوارب أو الصيادين.
13- منع الأطفال من السباحة في المناطق غير محددة العمق.
14- إفراغ حمامات السباحة القابلة للنفخ بعد كل استخدام.

 

 

المصدر - العين الإخبارية 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
133-225528-pilgrimage-food-vegetables-fruit_700x400

أطعمة يجب على الحجاج تجنبها

5297b6e68b1778e80e6408cc314249f7d3154345r1-735-522v2_hq

أضرار قلة شرب الماء

هل-النوم-يسبب-زيادة-الوزن

هل النوم يسبب زيادة الوزن

6691351-557654003

الرياضة الأمثل لمرضى التهاب المفاصل

الأرق-قلة-النوم-insomnia

هكذا تقضي على الأرق المفاجئ

1585441673blobid0

أخصائية تغذية تحذر من تناول هذه الأطعمة في الطقس الحار