خطوات يجب القيام بها لتجنب غرق الأطفال في حمام السباحة

الوكيل الإخباري - على الرغم من التحذيرات والإرشادات في الشواطئ وحمامات السباحة، فإن نسبة كبيرة من الأطفال معرضون للغرق كل عام في البحر أو حمام السباحة.

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تشير الإحصائيات إلى أن الغرق هو المسبب الثاني للوفيات بين الأطفال، الأمر الذي يرجع أحياناً لنقص المعرفة الجيدة بالمياه أو عدم إدراك الآباء والأمهات لخطورة الوضع.

ولذلك، يستعرض التقرير التالي مجموعة من النصائح لمنع الأطفال من التعرض لخطر الغرق في البحر أو حمام السباحة، وفقاً لموقع "greenme" الإيطالي :



1- عدم ترك الأطفال بمفردهم مطلقاً في البحر أو حتى على الشاطئ أو في حمام السباحة.

2- التأكد من وجود خدمة الإنقاذ في الشواطئ وحمامات السباحة.

3- دخول الماء ببطء لتجنب التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة.

4- نظراً لفصل الصيف، التأكد من تدريب الأطفال على السلامة على الشاطئ وفي حمام السباحة.

5- مراقبة الأطفال باستمرار وبعناية أثناء وجودهم في حمام السباحة.

6- تذكير الأطفال بأن يفحصوا دائماً عمق المياه قبل الغطس.

7- تحذير.. لا تترك طفلك وحيدا داخل سيارة مغلقة في الصيف

8- تذكير الأطفال بأن يسبحوا دائماً بصحبة شخص ما (بالغ).

9- عدم الاعتماد فقط على عمل وحماية العوامات الأطفال وضمان سلامتهم من أي خطر في حمام السباحة أو البحر، لأن قد تفرغ من الهواء الموجود بداخلها بشكل مفاجئ.

10- في حال عدم معرفة أحد الأطفال السباحة، ينبغي ارتدائه لسترة النجاة طوال فترة بقائه في مياه البحر أو حمام السباحة.

11- منع الأطفال من السباحة في الشواطئ ذات الأمواج العالية.

12- منع الأطفال من السباحة في مناطق تواجد القوارب أو الصيادين.

13- منع الأطفال من السباحة في المناطق غير محددة العمق.

14- إفراغ حمامات السباحة القابلة للنفخ بعد كل استخدام.

المصدر - العين الإخبارية