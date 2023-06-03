الوكيل الإخباري- يمكن أن يؤثر ارتفاع الكوليسترول في الدم على أي شخص، بغض النظر عن وزنه، ومع ذلك يشاع بإن زيادة الوزن يمكن أن تؤدي إلى زيادة مستويات الكوليسترول، فما مدى حقيقة هذا الأمر؟



في السياق التالي، يوضح" الكونسلتو" تأثير السمنة على مستويات الكوليسترول في الجسم، وذلك حسبما جاء في موقع، " medicalnewstoday".

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كيف تؤثر السمنة على مستويات الكوليسترول؟

تعتبرالسمنة وارتفاع الكوليسترول من عوامل الخطر لمشاكل القلب والأوعية الدموية، فقد يؤدي تناول الكثير من الدهون المشبعة أو المتحولة إلى رفع مستويات الكوليسترول، مما قد يساهم في الإصابة بتصلب الشرايين، وهو تضيق وتصلب الشرايين الذي يمكن أن يؤدي إلى ألم في الصدر، ونوبات قلبية، وسكتة دماغية.

قد يؤدي ارتفاع مستوى الضار إلى زيادة تراكم الترسبات في الشرايين ، مما يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب، ومع ذلك قد يقلل مستوى الكوليسترول الأمثل من خطر الإصابة بأمراض القلب.



وفقًا لـ جمعية القلب الأمريكية (AHA) ، يمكن أن يؤثر ارتفاع الكوليسترول في الدم على الأشخاص من أي وزن، ومع ذلك ، فإن زيادة الوزن قد تزيد من خطر ارتفاع الكوليسترول عن طريق التسبب في زيادة مستويات الكوليسترول الضار وانخفاض مستوياته النافعة.



تشير الأبحاث إلى أن فقدان الوزن بنسبة 5-10% من وزن الجسم قد يقلل بشكل كبير من مستويات الكوليسترول الضار لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



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