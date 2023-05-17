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الأربعاء، 17-05-2023 12:14 م

دراسة : الإكثار من القهوة في المراهقة يقود للتدخين !

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الوكيل الإخباري - رجّحت نتائج دراسة جديدة وجود علاقة بين تناول الكافيين خلال فترة المراهقة وزيادة خطر استخدام منتجات التبغ التي تحتوي على نيكوتين خلال الأشهر التالية.

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ووفق موقع «نيوز مديكال»، شارك في الدراسة 1349 طالباً من 20 مدرسة بولاية فرجينيا، وكان متوسط أعمارهم 12 عاماً، واستمرت فترة المتابعة من خريف 2020 إلى ربيع 2021م.

وأجرى الدراسة باحثون في قسم العلوم السلوكية في جامعة «ويست فرجينيا»، وطوّروا مقياساً لمعدل استهلاك منتجات الكافيين، وقاسوا نسبة خطر استهلاك النيكوتين مقابل كل نقطة زيادة في مقياس الكافيين. وأظهرت النتائج ارتفاعاً بنسبة 13% إلى 15% في فرص بدء استخدام النيكوتين بين المراهقين الصغار مقابل كل نقطة ارتفاع في معدل استهلاك مشروبات الكافيين.

وأشارت النتائج إلى أن المراهقين الذين استهلكوا أقصى معدل من منتجات الكافيين كانت فرص استهلاكهم لمنتجات التبغ أكثر بمعدل 2.5 مرة، مقابل من لم يستهلكوا الكافيين.

 

عكاظ

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