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الثلاثاء، 21-06-2022 12:01 م

دراسة: التلوث مسؤول عن الوفيات المبكرة في العالم

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الوكيل الإخباري - قالت دراسة جديدة إن عدد الوفيات بسبب التلوث حول العالم أكثر بثلاثة أضعاف من الوفيات بالإيدز، والملاريا، والسل مجتمعة. وأضافت أن تلوث الهواء شكل 75% منها في 2019، وأنه يمثل تهديد لصحة البشر لا يعالج بشكل كافٍ حتى الآن.

وصدرت هذه النتائج عن لجنة لانسيت للتلوث والصحة، وهي مبادرة بحثية عالمية يشارك فيها صفوة من أساتذة علم الأحياء. وأشارت إلى أنه استناداً إلى بيانات 2019، فإن "وفاة واحدة من كل 6 حول العالم، سببها التلوث".

بلغ عدد الوفيات العالمية بسبب التلوث 9 ملايين سنوياً، ويتسبب التلوث الكيميائي في 1.8 مليون وفاة منها، وتلوث المياه عن 1.36 مليون وفاة مبكرة.

وتسبب التلوث بالرصاص في 900 ألف وفاة في 2019 حول العالم، وتوضح خريطة شدة تلوث دم الإنسان بالرصاص من منطقة لأخرى مع زيادة اللون الداكن في الخريطة.

وقالت نتائج الدراسة إن تلوث الهواء سواء داخل المنازل أو في الأماكن المفتوحة، مسؤول عن 4.5 ملايين وفاة في 2019، مقابل 4.2 ملايين في 2015 و2.9 مليون في 2000.

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