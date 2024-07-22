دراسة: الفاكهة المجفّفة تقلل خطر السكري

الوكيل الإخباري- على عكس المخاوف من سُكر الفاكهة، يبدو أن تناول الفاكهة المجففة يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، وفق دراسة صينية جديدة.

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فقد وجد فريق البحث من جامعة جي آي أوتونغ أن زيادة تناول الفاكهة المجففة بحوالي 1.3 قطعة يومياً قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بنسبة تصل إلى 60.8%.



ووفق "مديكال نيوز توداي"، الفكرة الشائعة هي أن الفاكهة المجففة تحتوي على نسبة عالية من السكريات الطبيعية، وهو ما يثير قلق من يرغبون في الوقاية من السكري من النوع 2.



مثلاً، يحتوي ربع كوب من الزبيب على أضعاف كمية الكربوهيدرات التي يحتوي عليها ربع كوب من العنب.



حساسية الأنسولين

لكن الدراسة التي اعتمدت على بيانات أكثر من 421 ألف شخص، وجدت أن الفواكه المجففة تحتوي على الكثير من الألياف التي قد تساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم، وتحسين صحة الجهاز الهضمي.



كما أنها تحتوي على الفلافونويدات التي ارتبطت بتحسين حساسية الأنسولين، ولها خصائص مضادة للالتهابات.



واعتمدت الدراسة على بيانات جينية من المشاركين، وكان بينهم أكثر من 61 ألف مصاب بالسكري من النوع 2.



وفسر الباحثون آلية الوقاية التي توفرها الفواكه المجففة باحتوائها على عناصر غذائية ومواد تعمل على تقليل التوتر في الجسم، أو ما يعرف بالإجهاد التأكسدي الذي يضر البنكرياس.



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