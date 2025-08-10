حملة لترقيم المواشي إلكترونيا في جرش وعجلون

الوكيل الإخباري- عقد اليوم الأحد في محافظة جرش لقاء تنسيقي في إطار الاستعدادات لانطلاق الحملة الوطنية لترقيم المواشي إلكترونيا "رقم حلالك"، والمقرر البدء بها 15 آب الحالي.

وأكد محافظ جرش، الدكتور مالك خريسات، خلال اللقاء، أهمية تضافر جهود جميع المؤسسات الرسمية والأهلية في المحافظة لإنجاح الحملة، مشددا على أن التعاون الميداني والتنسيق المستمر يسهمان في تنفيذها بكفاءة عالية، وبما يحقق أهدافها في خدمة المزارعين والمربين.



من جهته، بين مساعد الأمين العام للثروة الحيوانية في وزارة الزراعة، المهندس مصباح الطراونة، أن الحملة تأتي في إطار خطة وطنية شاملة لتنظيم القطاع وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مؤكدا أن وزارة الزراعة وفرت الكوادر الفنية والإدارية المؤهلة، وأن العمل سيتم وفق جدول زمني دقيق يغطي جميع مناطق المملكة.



بدورها، أكدت مديرة مديرية زراعة جرش، الدكتورة علا محاسنة، أن المديرية استكملت التجهيزات الفنية واللوجستية كافة، وأن الفرق الميدانية على أهبة الاستعداد لتنفيذ الحملة بكفاءة، داعية المربين إلى التعاون مع فرق العمل لتسهيل عملية الترقيم وضمان إنجازها بسلاسة.



كما تواصل مديرية زراعة محافظة عجلون استعداداتها المكثفة لإطلاق حملة الترقيم الإلكتروني للمواشي تحت شعار "رقّم حلالك" ضمن جهود وزارة الزراعة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي في المملكة وتنظيم قطاع الثروة الحيوانية.



وأكد مدير زراعة عجلون المهندس رامي العدوان خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى المديرية على أهمية التنسيق التام بين جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ الحملة وفق الجدول الزمني المحدد وتحقيق أعلى درجات الدقة والشفافية في تسجيل الحيازات وتنظيم القطاع، مشدداً على أن الحملة تهدف إلى دعم المربين الحقيقيين والقضاء على الحيازات الوهمية بما يسهم في حماية حقوقهم وتعزيز الأمن الغذائي.