نواب يزورون قرية الأطفال في إربد

الوكيل الإخباري- زار نواب من محافظة إربد، اليوم الأحد، قرية الأطفال (SOS) في إربد، للاطلاع على الخدمات والبرامج التي تقدمها للأطفال فاقدي السند الأسري.

واستمع النواب سالم أبو دولة، وفراس القبلان، وباسم الروابدة، من مدير القرية زكريا المومني، إلى عرض مفصل حول رؤية الجمعية ورسالتها الإنسانية، وآليات الرعاية التي تضمن للأطفال النشأة السليمة من النواحي العاطفية والنفسية والاجتماعية.



وأشار المومني إلى أن القرية توفر لكل طفل أسرة متكاملة تحت رعاية "أم" القرية، إلى جانب برامج تعليمية وصحية ودعم نفسي، تهدف إلى تمكينهم وتأهيلهم للاندماج في المجتمع كأفراد منتجين وفاعلين.



وأعرب النواب الذي رافقهم بالزيارة مدير مديرية تنمية إربد محمد أبو طربوش، عن تقديرهم لجهود الجمعية في خدمة هذه الفئة، مؤكدين التزامهم بدعم رسالتها وتذليل أي عقبات قد تواجهها، من خلال دورهم التشريعي وتنسيقهم مع الجهات الحكومية المعنية، لضمان استمرار خدماتها وتطويرها.



كما شددوا على أهمية ضمان تكافؤ الفرص للمستفيدين مع الاستعداد لدراسة احتياجات القرية والعمل على تلبيتها، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة.