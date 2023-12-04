دراسة: القهوة تؤدي إلى تأثير وقائي ضد القولون العصبي

الوكيل الإخباري - توصل تحليل جديد لنتائج 8 دراسات إلى أن شرب القهوة قد يساعد في الحماية من تطور متلازمة القولون العصبي، أو تخفيف أعراضه لدى بعض الأشخاص.



وشمل التحليل بيانات أكثر من 4432 شخصاً، ووجد البحث أن من يشربون أي كمية من القهوة بانتظام هم أقل عرضة للإصابة بالقولون العصبي، بنسبة 16% مقارنة بمن لا يشربونها.

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وبحسب "مديكال نيوز توداي"، أجرى البحث الدكتور تشين شيانغ من جامعة سنغافورة الوطنية، وعن تفسيره لتأثير القهوة قال: "القهوة مشروب غني بالبوليفينول، إلى جانب العديد من المركبات النشطة بيولوجياً، مثل: الديتربين، والتريغونيلين، والميلاتونين".



وأضاف "من خصائص هذه المركبات أنها مضادة للتليف، ومضادة للالتهابات، بالإضافة إلى تأثيرها على ميكروبات الأمعاء، والأحماض الصفراوية، وحركة الأمعاء، ونفاذية الأمعاء".



ولكن النتائج أشارت أيضاً إلى أن بعض مرضى متلازمة القولون العصبي لا تناسبهم القهوة، "فهي قد لا تكون مفيدة لبعض المصابين بالإسهال، وقد تؤدي إلى تفاقم الأعراض".



ويصيب القولون العصبي النساء أكثر من الرجال، وهو اضطراب يتسبب في زيادة حساسية الجهاز الهضمي، ويؤدي إلى تقلص عضلات الأمعاء، وآلام البطن، والانتفاخ، والإسهال أو الإمساك، وزيادة الغازات.

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