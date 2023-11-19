في 30 دقيقة فقط - كيف تتخلص من تحجر البطن بدون أدوية؟

الوكيل الإخباري - عادة ما يعاني مرضى القولون العصبي واضطرابات الجهاز الهضمي من الإمساك وتحجر البطن وعدم القدرة على إخراج البراز بسهولة، ما يدفع البعض إلى تناول الأدوية، لكن ما البديل؟

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قالت فانيسا إيريني، أخصائي التغذية العلاجية، إن هناك بديل صحي للتخلص من تحجر البطن خلال 30 دقيقة فقط.



وأضافت إيريني، خلال مقطع فيديو عبر "تيك توك" شاهده أكثر من 1.3 مليون شخص، أن إخراج البراز مرة واحدة فقط في الأسبوع أمرًا غير صحيًا تمامًا.



وتابعت أخصائي التغذية، أن التخلص من البراز وتحجر البطن خلال 30 دقيقة فقط لا يستلزم تناول أي أدوية، ولكن "كل ما تحتاجه هو الكرفس والسبانخ، وتضعهم مع المياه في الخلاط، حتى تحصل على مزيج رائع من عصير دون ألياف".



وستظهر طبقة من الرغوة على عصير السبانخ والكرفس، ولا يجب إضافة السكر إليه، ويمكن تناول هذا العصير في أي وقت خلال اليوم، ثم المشي قليلاً في المنزل، وبعدها سيشعر الشخص بالرغبة في الذهاب إلى المرحاض فورًا.



وقد أظهرت الأبحاث، أن هذه الخضروات تحتوي على كمية كبيرة من المياه والألياف، التي تنتقل إلى الأمعاء بسرعة، وتعمل على تنظيم عملية الهضم.يحتوي الكرفس على 95% من المياه، أي حوالي نصف كوب من الماء، وتحتوي السبانخ على 93% من المياه.



ومن الأفضل إخراج البراز 3 مرات في اليوم أو 3 مرات في الأسبوع، وذلك لتفريغ الأمعاء بشكل جيد.



تحتاج محاربة الإمساك إلى تناول كمية كافية من الألياف الموجودة في الخضروات الورقية والحبوب الكاملة، بجانب شرب كمية كبيرة من المياه وممارسة الرياضة بانتظام.

الكونسلتو

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