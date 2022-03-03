استشاري أمراض قلب يحذر من الوحدة

الوكيل الإخباري - حذر استشاري أمراض القلب سعودي من "الوحدة القاتلة"، مؤكداً أن من يعانون منها تزداد لديهم نسبة جلطات القلب.

وقال الدكتور خالد النمر عبر حسابه بـ"تويتر": احذر من العيش وحيداً، لأن الوحدة قاتلة، فالذين يعيشون وحيدين في الفئة العمرية من 45 إلى 65 عاماً، تزداد لديهم نسبة جلطات القلب بنسبة 24% مقارنة بمن يعيشون مع آخرين.

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تحذيرات العلماء من الوحدة

وبحسب تقارير، يحذر العلماء منذ سنوات من خطورة الوحدة على الحالة الصحية للإنسان، ، فقد أعد باحثون منذ ذلك الحين مئات دراسات من أنحاء العالم تتعلق بهذا الأمر، لتأتي النتائج مرعبة.



تأثيرها على عمر الإنسان

وبحسب تلك الدراسات فإن الوحدة والانعزال الاجتماعي لهما أكبر تأثير على عمر الإنسان، ويفوق تأثيرهما إدمان الكحول والبدانة، كما هناك تزايدا في عزلة بعضهم عن المجتمع أمكن ملاحظته منذ سنوات.

شرط أساسي للبقاء على قيد الحياة

ويعتقد العلماء، أن هذه المسألة لها علاقة بماضي البشرية، حين كان العيش المشترك شرطاً أساسياً للبقاء على قيد الحياة، فالحياة وسط المجموعة أسهل وقاسمها المشترك العمل الجماعي لتأمين الغذاء والتناسل وقبل كل شيء الحماية من المخاطر كمواجهة الحيوانات المفترسة.

أما الخروج من الجماعة فيعني مواجهة مخاطر الحياة منفرداً، وهو ما ينتج عنه توتر نفسي يدفع الجسم لمواجهة إنذارات صحية عديدة، بسبب فقدان الأمان المتوفر في المجموعة.



ارتفاع نسبة الكورتيزول

ويعتقد الباحثون أن الشخص الذي يعاني من الوحدة تكون لديه نسبة الكورتيزول مرتفعة، والنتيجة: يحصل الجسم على إمدادات لمواجهة أعراض صحية محتملة، فيقل النوم وترتفع نسبة السكر والضغط، كما تتدنى كفاءة جهاز المناعة بسبب الكورتيزول.

أمراض خطيرة

وأشار العلماء إلى أن الوحدة والانعزال عن الناس تسببان الإصابة بأمراض خطيرة كأمراض السرطان والأوعية الدموية وأمراض القلب، وبالتالي فهي ليست مجرد أزمة نفسية اجتماعية فقط.

سيدتي

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