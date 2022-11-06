دراسة : الناجون من السرطان أكثر عرضة لكسور العظام

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أفادت دراسة علمية حديثة بأن الناجين من السرطان البالغين، خصوصا أولئك الذين تم تشخيصهم في غضون 5 سنوات ولديهم تاريخ من العلاج الكيميائي، لديهم مخاطر متزايدة للتعرض لكسور العظام.وذكرت الدراسة، التي أجراها باحثون في جمعية السرطان الأمريكية أن الناجين الذين كانوا نشيطين بدنيًا يميلون إلى تقليل خطر الإصابة بكسر العظام، أما الناجون الذين يدخنون كانوا مرتبطين بخطر أعلى.وقالت الدكتورة إريكا ريس بونيا كبيرة العلماء في الجمعية: «هذه النتائج مهمة، من المتوقع أن يرتفع عدد الناجين من السرطان الذين يعيشون في أمريكا إلى 26.1 مليون بحلول عام 2040».

عكاظ