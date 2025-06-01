بعد سن الأربعين – 5 تحاليل أساسية لا تغفلي عنها

الوكيل الإخباري- مع التقدم في العمر، تمر السيدات بتغيرات فسيولوجية تؤثر على صحتهن بشكل عام، مما يجعل إجراء بعض الفحوصات الدورية ضرورة طبية لا غنى عنها، خصوصًا بعد سن الأربعين.

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ويُقدم موقع Medical News Today قائمة بأهم الفحوصات التي يجب على النساء متابعتها بانتظام، حفاظًا على صحتهن الوقائية وكشفًا مبكرًا لأي مشاكل محتملة:



1- الفحص البدني الروتيني

ينصح الأطباء بإجراء فحص شامل سنوي لدى الطبيب المختص. يشمل هذا الفحص:

مراجعة التاريخ الطبي ونمط الحياة

قياس المؤشرات الحيوية (مثل النبض والتنفس)

فحص القلب والرئتين

تقييم الوزن والطول ومؤشر كتلة الجسم (BMI)



2- قياس الطول والوزن

يُعد قياس الطول والوزن خطوة أساسية لحساب مؤشر كتلة الجسم، الذي يساعد في تقييم خطر الإصابة بأمراض مثل:

أمراض القلب

السكري من النوع الثاني

أنواع معينة من السرطان



3- فحص ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم يُعد من العوامل الصامتة التي تهدد القلب والدماغ.

الضغط الطبيعي: أقل من 120/80

يُوصى بقياس الضغط كل عامين بدءًا من سن 18

إذا كان مرتفعًا (130/80 أو أكثر)، فقد تحتاجين إلى فحص أكثر تكرارًا



4- فحص الكوليسترول

ارتفاع مستويات الكوليسترول يزيد من خطر:

أمراض القلب

السكتات الدماغية

تصلب الشرايين

ويُنصح بإجراء فحص الكوليسترول كل 4 إلى 6 سنوات، ابتداءً من سن العشرين، أو بشكل أكثر انتظامًا إذا كنتِ:

فوق الأربعين

تعانين من زيادة الوزن

لديك تاريخ عائلي لأمراض القلب



5- فحص سرطان القولون والمستقيم

يساعد الفحص المبكر على اكتشاف الأورام الحميدة أو السرطانية في القولون أو المستقيم.

يُنصح ببدء الفحص عند سن 45 عامًا

ويُجرى الفحص من خلال تحليل الدم في البراز أو منظار القولون

الأشخاص غير المعرضين لخطر مرتفع يمكنهم اتباع جدول فحص كل 10 سنوات، أو حسب توصية الطبيب



خلاصة:

الفحص الدوري بعد سن الأربعين هو خط الدفاع الأول لصحة المرأة، ويُسهِم في الوقاية والكشف المبكر عن أمراض مزمنة وخطيرة، مما يعزز من جودة الحياة ويقلل من مضاعفات الشيخوخة.