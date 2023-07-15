دراسة : تأخر الإنجاب يطيل عُمر الأم

الوكيل الإخباري- وجد باحثون في جامعة بوسطن أن النساء اللاتي أنجبن في سن أكبر، بعد 33 عاماً، يعشن أطول بقليل من اللواتي أنجبن في سن مبكرة، وتوقفن عن الإنجاب في سن الـ 29.

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كل عام إضافي في سن الإنجاب يرتبط بـ 22 يوماً إضافياً في عُمر الأم

وقال الدكتور توماس بيرلز: "يمكن أن يكون العمر عند الولادة الأخيرة مؤشر لمعدل الشيخوخة. ومن المحتمل أن تشير القدرة الطبيعية على إنجاب طفل في سن أكبر إلى أن الجهاز التناسلي للمرأة يشيخ ببطء، وبالتالي فإن باقي أجزاء الجسم كذلك".



ووفق "نيو ساينتست"، توصل البحث إلى أن كل عام إضافي في سن الإنجاب يرتبط بـ 22 يوماً إضافياً في العُمر.



ولم تثبت الدراسة السببية وراء هذه العلاقة، لكنها وجدت أن النساء اللواتي أنجبن بعد سن 33 لديهن ضعف احتمالات العيش حتى 95 عاماً، مقارنة بمن أنجبن طفلهن الأخير في سن 29.



وقال الباحثون إن الرابط موجود، لأن الاختلافات الجينية التي تمكن النساء من إنجاب الأطفال بالوسائل الطبيعية في سن متأخرة قد تكون مرتبطة أيضاً بحياة أطول.



وكانت دراسة سابقة في جامعة ليدن بهولندا قد أشارت إلى أن الإنجاب بعد سن الـ 30 يرتبط بطول عُمر المرأة.

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