السبت 15-07-2023
الوكيل الاخباري

قانون الجرائم الإلكترونية: الحبس ثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد عن 40 ألف دينار لمرتكبي هذه الجرائم

سائحة أجنبية تروي تجربتها مع الأمن في البترا

تعرف على أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي

الأرصاد العالمية تعلق على الاضطرابات الجوية وأثرها على صحة الإنسان

ضبط أب اعتدى على طفله وعرضه للحروق في الكرك

حريق محل تجاري في طبربور

نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى المستشفى

الحكومة تحيل مشروعي قانوني الجرائم الإلكترونية والملكية العقارية لمجلس النواب

تعرف على أعلى درجة حرارة سجلتها المملكة اليوم السبت

"الميثاق الوطني" يُرحب بقرار وضع شركات التمويل الأصغر تحت مظلة البنك المركزي

السبت، 15-07-2023 01:02 م

دراسة : تأخر الإنجاب يطيل عُمر الأم

202371423334203OP


الوكيل الإخباري- وجد باحثون في جامعة بوسطن أن النساء اللاتي أنجبن في سن أكبر، بعد 33 عاماً، يعشن أطول بقليل من اللواتي أنجبن في سن مبكرة، وتوقفن عن الإنجاب في سن الـ 29.

اضافة اعلان


كل عام إضافي في سن الإنجاب يرتبط بـ 22 يوماً إضافياً في عُمر الأم
وقال الدكتور توماس بيرلز: "يمكن أن يكون العمر عند الولادة الأخيرة مؤشر لمعدل الشيخوخة. ومن المحتمل أن تشير القدرة الطبيعية على إنجاب طفل في سن أكبر إلى أن الجهاز التناسلي للمرأة يشيخ ببطء، وبالتالي فإن باقي أجزاء الجسم كذلك".


ووفق "نيو ساينتست"، توصل البحث إلى أن كل عام إضافي في سن الإنجاب يرتبط بـ 22 يوماً إضافياً في العُمر.


ولم تثبت الدراسة السببية وراء هذه العلاقة، لكنها وجدت أن النساء اللواتي أنجبن بعد سن 33 لديهن ضعف احتمالات العيش حتى 95 عاماً، مقارنة بمن أنجبن طفلهن الأخير في سن 29.


وقال الباحثون إن الرابط موجود، لأن الاختلافات الجينية التي تمكن النساء من إنجاب الأطفال بالوسائل الطبيعية في سن متأخرة قد تكون مرتبطة أيضاً بحياة أطول.


وكانت دراسة سابقة في جامعة ليدن بهولندا قد أشارت إلى أن الإنجاب بعد سن الـ 30 يرتبط بطول عُمر المرأة.

 

24


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1689287839blobid0

كشف خطورة التهاب اللثة على الدماغ

FpoF5NNXsAEAidq

دراسة تكشف عن فاكهة لذيذة يمكن أن تساعد في الحماية من النوبات القلبية!

c1ef3b97-42ec-473c-9065-4cb29bf0ad32

أعراض مضللة لسرطان الكبد.. لا تتجاهلها

2016_8_30_15_48_50_901

هل الأيس كريم صحي لكبار السن؟

2023714224014221HT

نتائج مختلطة لفائدة الأتروبين كعلاج لقصر النظر

خفض-الكولسترول-1-1024x546

بالثوم .. طريقة فعالة لخفض الكوليسترول في المنزل

أخبار متعلقة
2023626201956868AA

علماء يكتشفون متحوراً يساعد الخلايا السرطانية على مقاومة العلاج

7

هل تصدق؟.. القيلولة لمدة 30 دقيقة ماذا تفعل

201912120220522052

فائدة غير متوقعة للقيلولة خلال النهار

c25df6d24a837e62cd0d4e510a3cbe0c

دراسة : تضاعف كسور الورك عالمياً بحلول 2050