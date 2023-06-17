دراسة : تضاعف كسور الورك عالمياً بحلول 2050

الوكيل الإخباري- توقعت مجموعة باحثين دولية تضاعف عدد كسور الورك في العالم تقريباً بحلول 2050، ولاحظ الباحثون فجوة علاجية كبيرة للمصابين بكسور الورك والذين لا يعالجون لمنع الكسور في المستقبل، خاصة بين الرجال.



وقاد البحث فريق مشترك من جامعتي هونغ كونغ وهارفارد، وشمل بيانات أكثر من 4 ملايين شخص من 19 دولة، من 2005 إلى 2018.

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ووفق موقع "نيوز مديكال"،أمكن توقع عدد كسور الورك في 2030 و2040 و2050 بناءً على الاتجاهات في معدلات الإصابة من الدول ومن المنظمات الصحية الدولية.

وفي غضون 12 شهراً بعد كسور الورك، قدرت نسبة المرضى الذين يحصلون على الأدوية المضادة لهشاشة العظام.



وأظهرت معظم البلدان والمناطق اتجاهاً متناقصاً في كسور الورك، مع انخفاض أكثر وضوحاً في الدنمارك 2.8% سنوياً، وسنغافورة 2.8%، وهونغ كونغ 2.4%. ولوحظت أكبر الزيادات في هولندا 2.1%، وكوريا الجنوبية 1.2%.



ورغم الانخفاض العام ، فمن المقدر أن يتضاعف العدد الإجمالي تقريباً بين 2018 و 2050.



ورصدت الدراسة انخفاض العلاج بعد للكسر على مر سنين المتابعة، حيث تراوح بين 11.5% في ألمانيا و 50.3% في المملكة المتحدة.



واستخدم الذكور بشكا أقل الأدوية المضادة لهشاشة العظام مقارنة مع الإناث، وزيادة أكبر في العدد المتوقع لكسور الورك بحلول 2050.

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