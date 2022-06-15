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الأربعاء، 15-06-2022 04:19 م

دراسة تحذر من الكوابيس.. تنذر ببعض الأمراض الخطيرة

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الوكيل الإخباري - خلص الباحثون في دراسة هي الأولى من نوعها في العالم، أجريت على 3.818 من الرجال الأكبر سناً لمدة 12 عاماً، إلى أن تكرار ظهور الكوابيس يشكل علامة مبكرة للإصابة بمرض باركنسون، خاصة لدى كبار السن.

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وحسب الدراسة، فقد ارتبطت الأحلام المؤلمة بالمرض العصبي خاصة لدى الرجال، ورجحت هذه الدراسة التي نشرها موقع "ساينس أليرت"، فإن الكوابيس الليلية تعد تحذيراً من مرض باركنسون، وأن أولئك الذين يعانون كوابيس متكررة في منامهم كانوا أكثر عرضة للإصابة بالمرض. 


وأشارت النتائج إلى أنه يمكن فحص كبار السن للكشف عن مرض باركنسون من خلال سؤالهم عن محتوى أحلامهم، معتبرةً أن هذا الأمر يسهل عملية التدخل المبكر للمساعدة في وقف الظهور المحتمل للأعراض الجسدية المرافقة لباركنسون، مثل: الهزات والتصلب والبطء. 

 

ويعد التشخيص المبكر أحد أكبر التحديات في ما يخص مرض باركنسون، إذ إنه في الوقت الذي يتم فيه تشخيص المرض، يكون أغلب المرضى قد فقدوا بالفعل ما بين 60 إلى 80% من الخلايا العصبية التي تطلق الدوبامين في جزء من جذع الدماغ. 


وأظهرت الدراسة أن المشاركين الذين أبلغوا عن أحلام مؤلمة متكررة، كانوا أكثر عرضة مرتين للإصابة بمرض باركنسون، خلال 12 عاماً استمرت خلالها هذه الدراسة.


وكانت دراسة سابقة حول المرض، قام بها نفس الباحث أكدت أن المرضى الذين يرون في مناماتهم أحلاماً مؤلمة، تتضاعف نسبة تطور المرض لديهم خمس مرات عن الأشخاص الآخرين.

 

وعدا ذلك، فإن المصابين بباركنسون يعانون أكثر من غيرهم اضطرابات حركة النوم السريع للعين.


ويعرف مرض باركنسون كذلك بالشلل الارتعاشي، وهو اضطراب تنكسي في الجهاز العصبي المركزي، يؤثر بشكل رئيسي على الجهاز الحركي، وغالباً تبدأ أعراضه ببطء.


ويعد الرعاش والتقبض ونقص الحراك وتشوه المشي أبرز أعراض هذا المرض، وقد تتطور الأمور للإصابة بالخرف والاكتئاب والقلق، إضافة لمشاكل النوم والمشاكل العاطفية.

 

 

زهرة الخليج

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