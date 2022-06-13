الإثنين 13-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الملك يستقبل الحلبوسي ويؤكد متانة العلاقات الاردنية العراقية

الحكومة: ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً

قرابة 6.5 مليون مستخدم لفيسبوك في الأردن

الامن العام : فيديو انتحار الشاب بإحراق نفسه ليس في الاردن

تأجيل أقساط المستفيدين من صندوق الإئتمان العسكري لشهر حزيران الحالي

بلدية الجيزة تؤجل دفعات السلف المُستحقة على موظفيها

اطلاق حملة مشددة على المنشأت الغذائية والدوائية

تأجيل أقساط صندوق التنمية والتشغيل لشهري حزيران وتموز

البلبيسي: بدء علاج بعض مصابي كورونا بدواء فايزر Paxlovid

10 مراكز اقتراع لانتخابات الأطباء

الإثنين، 13-06-2022 04:33 م

نصائح تساعد كبار السن على مواجهة صعوبات النوم

405646-الارق


الوكيل الإخباري - أوردت مجلة "سنيورين راتجيبر" أن كبار السن غالباً ما يعانون من صعوبات النوم، نظراً لأن مع التقدم في العمر تصبح مراحل النوم العميق أقصر، ومن ثم كثيراً ما يستيقظ كبار السن في الليل.


ولمواجهة صعوبات النوم، أوصت المجلة المعنية بصحة كبار السن بالتعرض لضوء النهار؛ حيث إنه يسهم في ضبط إيقاع الاستيقاظ/النوم، كما أنه من الأفضل عدم أخذ قيلولة في منتصف النهار حتى يتمكن المرء من النوم بعمق ليلاً. وفي حالة أخذ قيلولة في منتصف النهار، يراعى ألا تزيد مدتها عن 20 دقيقة.


ومن المهم أيضاً الالتزام بمواعيد نوم ثابتة واتباع بعض الطقوس قبيل النوم كقراءة كتاب مثلا، بينما ينبغي عدم التعرض للضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة الإلكترونية كالهاتف الذكي والتلفاز قبل الذهاب إلى الفراش بنحو ساعتين على الأقل، نظرا لأن الضوء الأزرق يتسبب في تثبيط هرمون "الميلاتونين" اللازم للنوم.


وللتمتع بنوم هانىء، ينبغي أيضاً أن تشكل غرفة النوم بيئة مثالية للنوم، حيث ينبغي أن تكون الغرفة مظلمة ويسودها الهدوء وذات درجة حرارة مناسبة.


وينبغي أيضاً عدم شرب القهوة في المساء لتأثيرها السلبي على جودة النوم. كما ينبغي الإقلال من السوائل مساء لتجنب الاستيقاظ ليلاً من أجل التبول. وبشكل عام، شددت "سنيورين راتجيبر" على ضرورة ألا تقل مدة النوم ليلاً عن 6 ساعات متصلة.

اضافة اعلان

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1e673269-ea53-47fa-8999-333d9f84ceb0

مقدمات السكري عامل خطر للنوبة القلبية

176-082359-vomiting-blood-serious-illness_700x400

تقيؤ الدم ينذر بأمراض خطيرة

tbl_articles_article_21974_1088f37bce9-fa03-45c9-8966-d7d71358b5da

فوائد صحية منوعة للفاصولياء الحمراء

Md80OEYgtS

الإجهاض المتكرر.. أسبابه وطرق علاجه

60888-اعراض-ضربة-الشمس-5

أعراض الإصابة بضربة الشمس

20180212113003303

التعب المستمر علامة على نقص المغذيات

أخبار متعلقة
133-194656-liver-keeps-youthful-age-2

دراسة ..كبدك يحتفظ بشبابه رغم تقدمك في السن

2022_1_29_17_22_30_673

مادة هلامية لتسهيل ابتلاع أقراص الدواء

20cce933-c5a0-4a72-95e5-936669746f38

الضمور الشبكي يهدد كبار السن بالعمى

8906016-1412544010

دراسة.. البدانة أثناء الحمل قد تضعف قلب الجنين

tbl_articles_article_24358_82611736406-1d7c-4fb4-9f5c-800ed378e0da

تعرف على أسباب الاكتئاب المفاجئ