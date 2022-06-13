نصائح تساعد كبار السن على مواجهة صعوبات النوم

الوكيل الإخباري - أوردت مجلة "سنيورين راتجيبر" أن كبار السن غالباً ما يعانون من صعوبات النوم، نظراً لأن مع التقدم في العمر تصبح مراحل النوم العميق أقصر، ومن ثم كثيراً ما يستيقظ كبار السن في الليل.





ولمواجهة صعوبات النوم، أوصت المجلة المعنية بصحة كبار السن بالتعرض لضوء النهار؛ حيث إنه يسهم في ضبط إيقاع الاستيقاظ/النوم، كما أنه من الأفضل عدم أخذ قيلولة في منتصف النهار حتى يتمكن المرء من النوم بعمق ليلاً. وفي حالة أخذ قيلولة في منتصف النهار، يراعى ألا تزيد مدتها عن 20 دقيقة.





ومن المهم أيضاً الالتزام بمواعيد نوم ثابتة واتباع بعض الطقوس قبيل النوم كقراءة كتاب مثلا، بينما ينبغي عدم التعرض للضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة الإلكترونية كالهاتف الذكي والتلفاز قبل الذهاب إلى الفراش بنحو ساعتين على الأقل، نظرا لأن الضوء الأزرق يتسبب في تثبيط هرمون "الميلاتونين" اللازم للنوم.





وللتمتع بنوم هانىء، ينبغي أيضاً أن تشكل غرفة النوم بيئة مثالية للنوم، حيث ينبغي أن تكون الغرفة مظلمة ويسودها الهدوء وذات درجة حرارة مناسبة.





وينبغي أيضاً عدم شرب القهوة في المساء لتأثيرها السلبي على جودة النوم. كما ينبغي الإقلال من السوائل مساء لتجنب الاستيقاظ ليلاً من أجل التبول. وبشكل عام، شددت "سنيورين راتجيبر" على ضرورة ألا تقل مدة النوم ليلاً عن 6 ساعات متصلة.

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