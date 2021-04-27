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الثلاثاء، 27-04-2021 01:09 م

دراسة تحذر من المشروبات الغازية الخالية من السكر!

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الوكيل الاخباري - أظهرت دراسة نُشرت نتائجها في مجلة PLoS Medecine الصحية أن المشروبات التي تخلو من السكر ليست مفيدة للصحة.

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كذلك أشارت دراسة أخرى أُجريت في Imperial College of London بالتعاون مع جامعتَي ساو باولو وبيلوتاس في البرازيل إلى أن المشروبات الغازية اللايت قد تلحق الضرر بالصحة.


ووجد الخبراء في هذا السياق أنه لا يمكن حتى الآن إثبات الصلة بين تناول هذه المشروبات والحد من المعاناة من السمنة. ولفتوا إلى ان هذا يمكن أن يدفع بعض الأشخاص إلى تناول كمية أكبر من الطعام. ولهذا حذّروا من الانسياق وراء الدعايات والإعلانات الترويجية التي تشير إلى أهمية تناول هذه المشروبات الخالية من السكر.


كذلك حذّروا من التأثيرات السلبية لصناعتها في البيئة حيث تبين لهم أن صنع ليتر من المشروبات الغازية يحتاج إلى كمية تتراوح بين 150 و300 ليتر من الماء. كما لفتوا إلى أن هذا يمكن أن يخلّف الكثير من النفايات.

إذاً، من الأفضل تناول العصائر الطازجة المصنوعة من الفواكه في المنزل كبديل لهذه المشروبات، شرط الاعتدال في ذلك أيضاً.

 

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