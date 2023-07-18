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الثلاثاء، 18-07-2023 10:52 ص

دراسة : تقلبات سكر الدم ترتبط بالاكتئاب

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الوكيل الإخباري- قال باحثون في جامعة صن يات صن الصينية، إن تقلبات مستوى السكر في الدم تؤدي إلى انخفاض المادة الرمادية بالدماغ، وهو ما يرتبط بخطر الاكتئاب.

ويعاني حوالي 5% من البشر من الاكتئاب، وهو اضطراب عقلي يجعل الإنسان يشعر بالحزن واليأس، ما يؤثر على أنشطته العادية.

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ويعتقد فريق البحث الصيني أنهم وجدوا آلية بيولوجية محددة، مسؤولة عن الارتباط بين مستويات السكر في الدم والاكتئاب، تعود إلى انخفاض حجم المادة الرمادية بالدماغ نتيجة ارتفاع نسبة السكر بالدم.

وقال الدكتور هواليانغ لين المشرف على الدراسة: "وجدنا ارتباطاً هاماً بين المستويات المرتفعة من الهيموغلوبين الغلوكوزي، وانخفاض حجم المادة الرمادية، والاكتئاب"، وفق "مديكال نيوز توداي".


واستخدم لين وفريقه بيانات أكثر من نصف مليون شخص من البنك الحيوي البريطاني، أعمارهم بين 40 و69 عاماً.

ووجد الباحثون أنه لكل وحدة زيادة في مقياس الهيموغلوبين بالدم HbA1c، يكون الانخفاض في حجم المادة الرمادية أكثر وضوحاً.


وكان الارتباط بين انخفاض حجم المادة الرمادية والاكتئاب، أعلى لدى من تزيد أعمارهم عن 60 عاماً.


وأوضح الدكتور لين أن "هذه النتيجة لها آثار كبيرة على الصحة العامة، لا سيما بالنسبة للصحة العصبية للأفراد الأكبر سناً، وفي ظل الاتجاه العالمي لشيخوخة السكان".

 

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