الثلاثاء 27-06-2023
الوكيل الاخباري

حريق ضخم أعقب انفجار مولد كهربائي في بيروت

نمو صادرات المجوهرات والمنتجات الكيماوية والأسمدة في الأردن

اصابتان و6 معتقلين خلال اقتحام الاحتلال نابلس

العقبة تستعد لاستقبال الزائرين بفعاليات عدة خلال عيد الأضحى

ارتفاع الطلب على رحلات السياحة الداخلية في الأردن خلال العيد

الذهب عالمياً يفتتح تداولات الأسبوع على ارتفاعات ملحوظة

مجلس الأمن يناقش القضية الفلسطينية اليوم

الدولار يصعد قبيل بيانات أمريكية هامة

ارتفاع أسعار النفط اليوم الثلاثاء عالمياً

تعرف على فضل صيام يوم عرفة

الثلاثاء، 27-06-2023 09:00 ص

ما الصلة بين تراجع حاسة الشم والاكتئاب؟

2023626223538794CD


الوكيل الإخباري- قال باحثون في كلية طب جون هوبكنز إنهم وجدوا أدلة جديدة على الصلة بين انخفاض حاسة الشم وخطر الإصابة بالاكتئاب في الشيخوخة.

اضافة اعلان


الباحثون قالوا إن الشم والاكتئاب قد يرتبطان من خلال آليات بيولوجية
ولا تعني النتائج أن فقدان حاسة الشم يسبب الاكتئاب، وإنما تشير إلى العلاقة بين الشم والاكتئاب، وإلى عوامل تؤثر عليهما مثل ضعف الإدراك والالتهاب، وفق "نيوز مديكال".


واستخدمت الدراسة بيانات تم جمعها من 2125 مشاركاً في دراسة حكومية اتحادية بالولايات المتحدة تعرف باسم دراسة الصحة والشيخوخة وتكوين الجسم.

وتراوح سن المشاركين بين 70 و73 عاماً في بداية المتابعة التي استمرت 8 سنوات، وعندما تم قياس قدرة الشم لأول مرة كان لدى 48% منهم حاسة طبيعية، و28% منهم انخفاض في القدرة على الشم، و24% لديهم فقدان عميق للحاسة.
وخلال فترة المتابعة ظهر على أكثر من 25% من المشاركين أعراض اكتئاب شديدة.

ووجدت النتائج أنه كلما كانت حاسة الشم لدى الشخص أسوأ، زادت أعراض الاكتئاب لديه.


وقال الباحثون إن الشم والاكتئاب قد يرتبطان من خلال آليات بيولوجية، مثلاً: مستويات هرمون السيروتونين المتغيرة، وتغيرات حجم الدماغ.


وهناك عوامل سلوكية مثل انخفاض الوظيفة الاجتماعية، وتراجع الشهية.

 

24


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2023626201956868AA

علماء يكتشفون متحوراً يساعد الخلايا السرطانية على مقاومة العلاج

٧

أفضل طريقة لحفظ لحوم الأضاحي بعد الذبح للحصول على لحم طري

كبدة

5 فئات ممنوعة من تناول الكبدة في العيد

15-6-2023_12_53_04_GomhuriaOnline_441686822784

3 مكملات تساعد على خفض ضغط الدم

848334d97fca2f68c795da940ee34dcf

كيف تُقلل من نسبة استهلاك الملح في المطاعم؟

124560Image1-775x445_d

حلول لمواجهة فوبيا الأماكن المغلقة

أخبار متعلقة
main-qimg-4a6fb6b27f2d1c3c9776f5671f0fdf2d-lq

دراسة : اثر صحي كبير للحد من استخدام مواقع التواصل نصف ساعة يومياً

2018_9_16_21_50_0_880

3 أخطاء عند استخدام واقي الشمس قد تسبب الشيخوخة المبكرة

7

تساقط الشعر علامة تنذر الإصابة بـ "قاتل صامت"

2019_8_21_21_13_39_88

الشيخوخة..كيف تؤثر على الشعر؟