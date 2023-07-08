السبت 08-07-2023
الوكيل الاخباري

سفير سوريا السابق لدى أنقرة: الأسد لن يلتقي أردوغان الا بشروط

رئيس الوزراء يعمم على الوزارات والدوائر الحكومية اعتباراً من الخميس المقبل

وزير الزراعة يزور معهد باري في إيطاليا

مركبات تتحول لأدوات قتل.. الأردن يخسر 3500 إنسان خلال 6 سنوات

مؤتمر صحفي للإعلان عن فعاليات "مهرجان جرش" الاثنين

التربية تنشر أسئلة امتحان علوم الارض

تجنبا للتبعات القانونية .. بيان حكومي هام اليوم السبت

توضيح حول رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي

طلبة توجيهي أدبي: أغلب أسئلة امتحان العلوم الإسلامية من سنوات سابقة

التربية تنشر أسئلة امتحان العلوم الإسلامية

السبت، 08-07-2023 09:39 ص

ما أثر الحرمان ليلة كاملة من النوم على الصحة ؟

20237621104385FB


الوكيل الإخباري- سعى باحثون في جامعة بنسلفانيا لفهم ظاهرة متناقضة تتمثل في تحسين الحرمان من النوم لليلة كاملة مزاج المرضى بالاكتئاب.

وأجرى فريق البحث تجربة بمشاركة 38مريضاً، بينهم 30 مصاباً باكتئاب شديد، و8 أسوياء. واستمرت التجربة 5 ليالٍ. إلى جانب 16 شخصاً سُمح لهم بالنوم للمقارنة، وفق "مديكال إكسبريس".

اضافة اعلان


وصورت أدمغة المشاركين بالرنين المغناطيسي لدراسة آثار الحرمان الكلي من النوم على شبكات الاتصال في الدماغ،و المزاج، إلى جانب التقييم النفسي.


وأظهرت النتائج أن مزاج معظم المشاركين زدا سوءاً، بعد ليلة دون نوم.


وشهد 13 من أصل 30، 43%، من المشاركين المكتئبين تحسناً في المزاج، بينما عانى المشاركون الـ 17 الآخرون من تدهور  المزاج، أو عدم تغيره، بعد ليلة واحدة من اضطراب التوتر بسبب الحرمان من النوم.


وبعد ليلة واحدة من النوم المريح، شهد 20 مشاركاً من المصابين بالاكتئاب الشديد تحسناً في المزاج، وعانى الباقون من تدهوره، أو عدم تغيرها.


وكشف تصوير الدماغ زيادة اتصال منطقة اللوزة بالقشرة الحزامية الأمامية بشكل ملحوظ في المرضى الذين تحسن مزاجهم، ولكن أقل في غيرهم.


واللوزة هي جوهر الاستجابة للقتال أو الهروب، حيث تعالج المحفزات المخيفة أو المهددة، وترسل إشارات إلى أجزاء أخرى من الدماغ لاتخاذ قرار الاستجابة. وتشارك منطقة القشرة الحزامية الأمامية في التحكم في العاطفة.


وفسرت التغييرات التي رصدتها صور الدماغ على أنها تعكس المرونة العصبية لاضطراب المزاج بعد الحرمان من النوم، وبالتالي قد يكون ذلك هدفاً محتملاً للتدخلات المضادة للاكتئاب.


وفسر الباحثون التغيير، بأن الاكتئاب الشديد يسبب خللاً في نوم حركة العين السريعة، بينما يؤدي الحرمان من النوم إلى إراحة الدماغ  من هذا التأثير، فتكون الراحة بمثابة مضاد للاكتئاب.

 

24


 




 

 


 

إقرأ ايضا
tbl_articles_article_20124_4464edbb090-867f-43d6-86f7-9854b15010aa

عرض عند الاستيقاظ علامة على ارتفاع ضغط الدم

2022_5_29_16_43_57_625

متى يستدعي التعرق زيارة الطبيب؟

2023_7_7_18_4_52_612

6 خطوات يجب اتباعها اذا شعرت بألم الصدر المفاجئ

2021_7_23_17_22_33_507

هل يجب غسل اللحوم قبل الطهي؟

579877_1688625089

هل يؤثر كوب الشاي على الكوليسترول في الدم؟

sick_tired_gym_main

جهاز لكشف الإجهاد الحراري أثناء التمارين

أخبار متعلقة
2023751843443966I

علامات تشير إلى احتمال إصابتك بالاكتئاب الصيفي

64a557264236041229353e50

ما الذي يجعل محبي السهر أكثر عرضة للوفاة المبكرة؟

393252_large

لهذه الأسباب.. طبيبة تحذر من قناع العين

2021_9_24_18_25_47_286

5 طرق بسيطة تخلصك من الشخير

2023626223538794CD

ما الصلة بين تراجع حاسة الشم والاكتئاب؟

20236231545425712T

أفضل وأسوأ وجبات يمكن تناولها قبل النوم