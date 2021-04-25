دراسة تكشف آثار جانبية خطيرة للعلاج الإشعاعي

الوكيل الاخباري - يُستخدم العلاج الإشعاعي بشكل كبير في الآونة الأخيرة لعلاج الأمراض السرطانية، إذ يعمل على تدمير الخلايا السرطانية، إلا أنه يسبب أيضا بعض الآثار الجانبية والمضاعفات.

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يستهدف العلاج الإشعاعي منطقة محددة من الجسم تتمثل بمنطقة تجمع الخلايا السرطانية، ومع ذلك، يمكن أن يتسبب في تلف الخلايا والأنسجة السليمة بالقرب من منطقة العلاج، وذلك بحسب تقرير نشره موقع "أونلي ماي هيلث" الطبي.

تعتمد الآثار الجانبية على نوع السرطان، والمنطقة المستهدفة، وجرعة العلاج الإشعاعي، وصحة الجسم العامة، والعديد من العوامل الأخرى.



وتبدأ الآثار الجانبية عادة في الظهور خلال الأسبوع الثاني أو الثالث من العلاج، إذ يعاني البعض من آثار جانبية خفيفة ويمكنهم ممارسة حياتهم اليومية، من ناحية أخرى، يعاني البعض الآخر من آثار خطيرة تحد من قدرتهم على القيام بأشياء كثيرة.



ولكن بشكل عام، غالبا ما تكون الآثار الجانبية قصيرة الأمد ويمكن معالجتها بسهولة من قبل الخبراء، وتزول معظم الآثار الجانبية في غضون شهر أو شهرين بعد تلقي العلاج الإشعاعي.



* وتشمل بعض الآثار الجانبية والمضاعفات ما يلي:

- مشاكل الجلد.

- التعب والضعف.

- تساقط الشعر.

- تغيرات الفم والحلق.

- الغثيان والقيء.



سبوتنيك