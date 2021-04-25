الأحد 25-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

انخفاض فحوصات كورونا الإيجابية

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الأردن يعزي بضحايا الغواصة الإندونيسية

مجلس الوزراء يعقد جلسته وقرار هام اليوم

وزير الاعلام : غدا ستسمعون أخبارا طيبة

إعادة فتح السوق الشعبي في مأدبا

الحكومة تعلن عن عطلة رسمية

الحكومة توضح حول عودة المدارس

الحكومة ستتخذ إجراءات وقائية بشأن المتحورة الهندية

مصادر : استمرار حظر الجمعة وهذه مواعيد ساعات الحظر الجزئي

الأحد، 25-04-2021 03:06 م

دراسة تكشف آثار جانبية خطيرة للعلاج الإشعاعي

47919-علاج-الاشعاعي


الوكيل الاخباري - يُستخدم العلاج الإشعاعي بشكل كبير في الآونة الأخيرة لعلاج الأمراض السرطانية، إذ يعمل على تدمير الخلايا السرطانية، إلا أنه يسبب أيضا بعض الآثار الجانبية والمضاعفات.

اضافة اعلان

يستهدف العلاج الإشعاعي منطقة محددة من الجسم تتمثل بمنطقة تجمع الخلايا السرطانية، ومع ذلك، يمكن أن يتسبب في تلف الخلايا والأنسجة السليمة بالقرب من منطقة العلاج، وذلك بحسب تقرير نشره موقع "أونلي ماي هيلث" الطبي.

 

تعتمد الآثار الجانبية على نوع السرطان، والمنطقة المستهدفة، وجرعة العلاج الإشعاعي، وصحة الجسم العامة، والعديد من العوامل الأخرى.

وتبدأ الآثار الجانبية عادة في الظهور خلال الأسبوع الثاني أو الثالث من العلاج، إذ يعاني البعض من آثار جانبية خفيفة ويمكنهم ممارسة حياتهم اليومية، من ناحية أخرى، يعاني البعض الآخر من آثار خطيرة تحد من قدرتهم على القيام بأشياء كثيرة.


ولكن بشكل عام، غالبا ما تكون الآثار الجانبية قصيرة الأمد ويمكن معالجتها بسهولة من قبل الخبراء، وتزول معظم الآثار الجانبية في غضون شهر أو شهرين بعد تلقي العلاج الإشعاعي.


* وتشمل بعض الآثار الجانبية والمضاعفات ما يلي:
- مشاكل الجلد.
- التعب والضعف.
- تساقط الشعر.
- تغيرات الفم والحلق.
- الغثيان والقيء.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
فيديو-أهمية-تقليل-الطعام-في-إفطار-رمضان

10 عادات يومية يمكنها تخفيض معدل الكوليسترول لديك في رمضان

db29b7ddbafc00e18215482c024a20a1

دراسة.. يمكنك تناول المعكرونة وخسارة الوزن

b2216f30-c9ac-4743-89af-857d53886b6c_16x9_1200x676

دراسة جديدة.. لهذا السبب قد يمنع الدماغ خسارة الوزن

b6f9859ca8096b2e68998346cff71cde

دراسة تكشف طريقة لحرق دهون الجسم وأنت جالس على الأريكة!

2018_2_27_15_17_45_344

'الرهاب الاجتماعي' أسبابه وطرق علاجه

شوفان

تريد إنقاص وزنك في رمضان؟.. 4 أطعمة احرص عليها في السحور

أخبار متعلقة
b2216f30-c9ac-4743-89af-857d53886b6c_16x9_1200x676

دراسة جديدة.. لهذا السبب قد يمنع الدماغ خسارة الوزن

54607

دراسة تحذّر.. النفخ على شموع قالب الحلوى عادة خطرة

6713226-415020734

11 علامة تظهر عليك عندما لا تأكل ما يكفي من الخضار

thumb (1)

لا تتجاهلها.. أعراض محتملة للإصابة بالسرطان

istock-1144725706-1170x600

فوائد مذهلة لتناول الثوم الأسود

de20199feec69636ed07066860dd6867_w750_h500

مادة غذائية تمنع نشوء الخلايا السرطانية