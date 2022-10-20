الخميس 20-10-2022
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الخميس، 20-10-2022 11:07 ص

دراسة تكشف خطر النوم أقل من 5 ساعات

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الوكيل الإخباري-توصلت دراسة جديدة إلى أن النوم أقل من 5 ساعات في منتصف العمر أو أواخره يزيد خطر الإصابة بمرضين مزمنين على الأقل، مثل أمراض القلب، أو السكري، أو السرطان.

ودرس فريق البحث من جامعة كاليفورنيا تأثير مدة النوم على صحة أكثر من 7 آلاف رجل وامرأة أعمارهم بين 50 و70 عاماً، وتابع بيانات المشاركين الصحية على مدى 25 عاماً.

وحسب موقع "ساينس دايلي"، تبين أن النوم أقل من 5 ساعات يومياً يزيد خطر الإصابة بالأمراض المزمنة بنسبة تتراوح بين 30% و40%، مقارنة مغ الذين ينامون 7 ساعات يومياً.

ووجد الباحثون أن النوم 5 ساعات أو أقل في الـ 50 ارتبط بزيادة الوفاة بـ 25%.

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