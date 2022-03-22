الثلاثاء 22-03-2022
الوكيل الاخباري

تصل للحبس 3 سنوات.. تعرّف على عقوبة تصوير أوراق الاقتراع

قرابة مليون مقترع في المملكة حتى الساعة 3:30 عصراً

الشبول يشيد بدور الإعلام في التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات

راصد: أعمال شغب وشراء أصوات في بعض المراكز الانتخابية

معان الأعلى وعمّان الأقل .. نسب الاقتراع حتى الساعة 2:30

العمل تدعو القطاع الخاص لتسهيل مغادرة العاملين لممارسة حقهم في الاقتراع

الأحوال المدنية تصدر 135 بطاقة شخصية في يوم الاقتراع

المالية الروسية تلتزم بسداد 65 مليون دولار خدمة دين عن سندات دولية

13.6 % نسبة الاقتراع في كل المحافظات حتى الساعة 1:30 ظهراً

الكلالدة: إعلان النتائج على ٣ دفعات ومن المُبكر الحديث عن التمديد

الثلاثاء، 22-03-2022 01:49 م

دراسة توضح تأثير السمنة على العمر

7baf2bf6f9


الوكيل الإخباري - السمنة وبعد تصنيفها كمرض مستقل له مسببات وأعراض ومضاعفات وطرق علاج، باتت كثير من الدراسات تبحث في تأثيرها على الصحة العامة ككل، ومن وقت إلى آخر تكشف دراسة طبية عن ضرر جديد لها، آخرها ما جاء في الدراسة التالية، والتي تربط بين السمنة والعمر، فكيف ذلك؟

اضافة اعلان

السمنة في كل مرحلة من مراحل الحياة لها تأثير مختلف، وفيما يخص مرحلة منتصف العمر، وهي المرحلة التي تحدث بها السمنة بنسبة أكثر، لذلك قد يكونها تأثير السمنة أكبر، وعن ذلك ذكرت دراسة نشرت في صحيفة الديلي ميل البريطانية، أن الإصابة بالسمنة في منتصف العمر يقلل حتى خمس سنوات من العمر.

حيث وجد العلماء الذين تابعوا ما يقرب من 30 ألف شخص لمدة تصل إلى 50 عامًا أن أولئك الذين يتمتعون بوزن صحي توفوا عن عمر 83,2 في المتوسط.


وكشفت الدراسة أن أولئك الذين يعانون من السمنة المفرطة - أي ربع البالغين في المملكة المتحدة، وما يقرب من نصف أولئك في الولايات المتحدة - فقدوا ما يقرب من عامين من العمر.


لم يقم باحثون من جامعة نورث وسترن في شيكاغو بتفصيل الوفيات حسب السبب، لكنهم لاحظوا أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة هم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المصاحبة.

 

تؤدي زيادة الوزن والسمنة إلى حدوث التهاب وظهور رواسب دهنية في الشرايين، مما يؤدي إلى إجهاد القلب والأعضاء الحيوية الأخرى.

 

هي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202118164022361582344

أسباب تشنجات الأصابع والقدمين ونصائح لعلاجها

1

لن تصدق.. هذه الديدان الصغيرة تكشف السرطان!

7603516-333148540

أطعمة توقف الإسهال عند الأطفال الرضع

Wake-Up-Tomorrow-Eat-the-Best-Arabic-Breakfast-Ever-scaled

اكتشاف علاقة بين التخلي عن وجبة الفطور وخطر الخرف

أفضل_طريقة_لسلق_البيض

لسحور رمضان.. طرق مختلفة لسلق البيض ستُغير مذاقه

71-800x549

تعرف على فوائد النسيان

أخبار متعلقة
السمنة-عند-الاطفال-1024x512

سمنة الأطفال.. دراسة ترجع أسبابها إلى طلاق الآباء

سمنة

دراسة تدق ناقوس الخطر.. للسمنة تأثير كبير على عمر الإنسان