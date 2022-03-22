دراسة توضح تأثير السمنة على العمر

الوكيل الإخباري - السمنة وبعد تصنيفها كمرض مستقل له مسببات وأعراض ومضاعفات وطرق علاج، باتت كثير من الدراسات تبحث في تأثيرها على الصحة العامة ككل، ومن وقت إلى آخر تكشف دراسة طبية عن ضرر جديد لها، آخرها ما جاء في الدراسة التالية، والتي تربط بين السمنة والعمر، فكيف ذلك؟





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السمنة في كل مرحلة من مراحل الحياة لها تأثير مختلف، وفيما يخص مرحلة منتصف العمر، وهي المرحلة التي تحدث بها السمنة بنسبة أكثر، لذلك قد يكونها تأثير السمنة أكبر، وعن ذلك ذكرت دراسة نشرت في صحيفة الديلي ميل البريطانية، أن الإصابة بالسمنة في منتصف العمر يقلل حتى خمس سنوات من العمر.





حيث وجد العلماء الذين تابعوا ما يقرب من 30 ألف شخص لمدة تصل إلى 50 عامًا أن أولئك الذين يتمتعون بوزن صحي توفوا عن عمر 83,2 في المتوسط.



وكشفت الدراسة أن أولئك الذين يعانون من السمنة المفرطة - أي ربع البالغين في المملكة المتحدة، وما يقرب من نصف أولئك في الولايات المتحدة - فقدوا ما يقرب من عامين من العمر.



لم يقم باحثون من جامعة نورث وسترن في شيكاغو بتفصيل الوفيات حسب السبب، لكنهم لاحظوا أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة هم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المصاحبة.

تؤدي زيادة الوزن والسمنة إلى حدوث التهاب وظهور رواسب دهنية في الشرايين، مما يؤدي إلى إجهاد القلب والأعضاء الحيوية الأخرى.

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