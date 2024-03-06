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الأربعاء، 06-03-2024 01:43 م

دراسة جديدة عن تأثير العصائر على انتظام ضربات القلب

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الوكيل الإخباري - وجدت دراسة حديثة أن البالغين الذين أبلغوا عن شرب لترين أو أكثر من المشروبات السكرية أو المحلاة اصطناعياً في الأسبوع كانوا أكثر عرضة لخطر اضطراب ضربات القلب من الذين شربوا كمية أقل.

كما وجدت الدراسة التي أجريت في جامعة شنغهاي، أن شرب لتر واحد أو أقل أسبوعياً من العصير النقي غير المُحلى، مثل عصير البرتقال أو عصير الخضار، ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بعدم انتظام ضربات القلب المعروف بالرجفان الأذيني.

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وبحسب "مديكال إكسبريس"، ظل الارتباط بين المشروبات السكرية وعدم انتظام ضربات القلب قائماً بعد مراعاة قابلية الشخص الوراثية للإصابة بهذه الحالة.


والرجفان الأذيني هو حالة ينبض فيها القلب بشكل غير منتظم، مما يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية 5 أضعاف.


واعتمدت الدراسة على البيانات الصحية والغذائية لـ 200 ألف شخص، من سجلات البنك الحيوي البريطاني.


وأظهر تحليل البيانات أنه بالمقارنة مع الذين لم يستهلكوا أي مشروبات محلاة، كان هناك زيادة بنسبة 20% في خطر الإصابة بالرجفان الأذيني بين من قالوا إنهم شربوا أكثر من 2 لتر في الأسبوع من المشروبات المحلاة.

 

بينما قل خطر الإصابة بالرجفان الأذيني بنسبة 8% لدى من شربوا لتراً واحداً أو أقل من عصير الفاكهة النقي كل أسبوع.

 

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