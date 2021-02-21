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الأحد، 21-02-2021 02:16 م

دراسة حديثة تكشف فائدة مذهلة للصراخ !

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الوكيل الاخباري - أشارت دراسة أُجريت في الجمعية الشمال أميركية للنساء اللواتي بلغن سنّ الأمل إلى أن الصراخ يكون أحياناً مفيداً لصحة النساء. وشملت الدراسة 304 نساء أشرن في أحاديثهن إلى مواقف واجهنها بالصراخ وأخرى من دونه، وتبين أن من التزمن الصمت في الكثير من المواقف عانين في بعض الأحيان من حالات مزعجة مثل الإمساك والاكتئاب والسمنة.

وتوصل الباحثون إلى أن التعبير في العلن عن الغضب وحتى عن الفرح يمكن أن يساعد على التحرر من المشاعر ويحدّ من تأثيرها إذا كانت سلبية على الصحة.

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ولهذا نصحوا بالصراخ بين الحين والآخر لافتين إلى أن عدم تحرير المشاعر المزعجة قد يسبّب لدى بعض الأشخاص ارتفاع ضغط الدم ومستوى السكر، ويزيد خطر المعاناة من بعض مشاكل القلب.

إلا أن الخبراء ينبهون إلى ضرورة الانتباه وعدم التلفّظ بما يجرح الآخرين أثناء الصراخ، لأن هذا قد يزيد المواقف صعوبةً. وأشارت دراسة حديثة أخرى أُجريت على نساء عانين من السرطان إلى حدوث تحسن طفيف لدى أولئك اللواتي كن يعبّرن عن مشاعرهن بطريقة صريحة.

 

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