دراسة : عشاق القهوة يمشون أكثر وينامون أقل

الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة حديثة أن الذين يشربون القهوة باستمرار يمشون خطوات أكثر من غيرهم، بمتوسط زيادة ألف خطوة يومياً، لكنهم ينامون أقل بمعدل 30 دقيقة في اليوم. ولا ينطبق ذلك على تناول فنجان واحد في اليوم.



ونُشرت الدراسة في مجلة "نيو إنغلاند جورنال أو مديسين"، ووجدت أن لدى محبي القهوة المزيد من الانقباضات البطينية المبكرة، وهو نوع من ضربات القلب الزائدة، الذي يرتبط بمخاطر الإصابة بالرجفان الأذيني لاحقاً.

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وأجرى الراسة فريق بحثي من جمعية ماساتشوستس الطبية، ووجدوا أن من يشربون المزيد من القهوة يشهدون زيادة بنسبة 50% في تقلصات البطين المبكرة في أيام استهلاك القهوة.



واقترح البحث أن شرب القهوة يؤثر على الناس بشكل مختلف، ويمكن للأشخاص طلب المساعدة من متخصصين للحصول على توصيات القهوة المناسبة.



وتشير أبحاث عديدة إلى فوائد القهوة، مثل انخفاض مخاطر الوفاة، وتقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري، وكذلك الحد من السمنة ومن خطر بعض أنواع السرطان.



ومع ذلك، لا تعني هذه الفوائد أنه يجب على الجميع شرب القهوة. كما أن طريقة الاستهلاك تحدث فرقاً أيضاً. فيمكن أن تؤدي إضافة الكريمة والسكر إلى إبطال بعض الفوائد الصحية المحتملة للقهوة.





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