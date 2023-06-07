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الأربعاء، 07-06-2023 10:09 ص

دراسة غير متوقعة عن الموز !

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الوكيل الإخباري- أفصح موقع «برلينر كوريير» الألماني، فوائد غير معروفة للموز، وقال يحتاج كثير من الناس إلى هرمونات السعادة في أشهر الشتاء المظلمة أكثر من بقية العام. ونحصل عليها عادة من الشوكولاتة. بيد أن للموز تأثيراً مماثلاً. كما أن 30 دقيقة فقط في الهواء الطلق يمكن أن ترفع الحالة المزاجية وتحفز عملية التمثيل الغذائي، كما توضح أخصائية التغذية، ديبورا غرونبيرغ.

ويوفر مزيج الفركتوز والألياف للجسم طاقة بسرعة يأكل الكثيرون الموز بغية الحصول على الطاقة بسرعة، في العمل أو أثناء ممارسة الرياضة. وكلما كان الموز أكثر نضوجاً تكون النتيجة أفضل.

ويقول موقع «برلينر كوريير» الألماني، إنه يفضل تخزين الموز في مكان مشمس ودافئ. ولتجنب تكون البقع السوداء عليه يفضل تعليقه. وبعد تقشيره وقبل تناوله ينصح بغسل اليدين جيداً للتخلص من المبيدات ومضادات العفن التي يعالج بها الموز، لمنع تعفنه أثناء النقل وقبل وصوله للمستهلك.
 
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عكاظ

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