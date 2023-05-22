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الإثنين، 22-05-2023 04:33 م

نصائح لتجنّب زيادة الوزن مع التقدّم في السنّ

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الوكيل الإخباري- من المعروف أن كل وظائف الجسم تتباطأ كلما تقدّمنا في السنّ، ومن ضمنها عملية الأيض والقدرة على تحويل الطعام إلى طاقة للجسم، والذي بدوره يحدّد سرعة حرق السعرات الحرارية ووزن الجسم. ومع التقدّم في العمر نفقد من كتلة العضلات ويقل معدل الأيض لدينا، وعندئذ نبدأ باكتساب الوزن.

وفي هذا الإطار، نشرت صحيفة Indian Express تقريراً يركّز على سبل تحسين عملية التمثيل الغذائي، والتي تتمثل في البداية بالحركة وبزيادة النشاط البدني، وبالتالي فإن ممارسة الرياضة لمدة خمسة أيام أسبوعياً بما يشمل اليوغا وتدريبات المقاومة، أو المشي أو الركض أو السباحة... تحمي الكتلة العضلية وتبطّئ تراجع عملية الأيض، وبالتالي تحافظ على لياقة الجسم ورشاقته مع تقدّمنا في السنّ.
ونصح التقرير بالإكثار من الألياف والبروبيوتك، فتناول ما لا يقل عن 30 إلى 40 غراماً من الألياف الغذائية والأطعمة المخمّرة الغنية بالبروبيوتك يومياً يمنح الجسم مكوّنات صحية تحمي من الأكسدة وتحافظ على صحة الجسم.

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ويؤكد خبراء التغذية أن شرب الماء وشاي الأعشاب، حتى ثلاثة ليترات من الماء وشاي الأعشاب مهم ليس فقط لنضارة ورطوبة البشرة إنما أيضاً لضمان استمرار حرق الدهون وعدم اكتساب الوزن الزائد مع الوقت.


ومن الضروري أيضاً النوم الجيد من سبع إلى تسع ساعات كل ليلة.
وينصح الخبراء أيضاً بالتنزّه في الطبيعة والتعرّض لأشعة الشمس والمشي في الأماكن المفتوحة والهواء الطلق لتجديد النشاط والخلايا.

 

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