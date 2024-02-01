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الخميس، 01-02-2024 02:07 م

دراسة: مكملات الزعفران تعالج التهاب القولون

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الوكيل الإخباري - على الرغم من عدم وجود علاج حالياً لمرض التهاب الأمعاء، والذي يشمل مرض كرون والتهاب القولون التقرحي، إلا أن دراسة حديثة أفادت بأن الزعفران يقلل الالتهاب ويحسن المظاهر السريرية لدى المرضى.

وأجريت الدراسة في جامعة هوارد بواشنطن، وشارك في التجربة 30 مريضاً بالتهاب الأمعاء، تناولوا إما مكملات الزعفران أو دواء وهمياً لمدة 8 أسابيع.

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وأظهرت النتائج أن من تناولوا جرعات عالية من الزعفران لديهم تحسن كبير في الأعراض والمؤشرات الحيوية للالتهاب .


ولاحظ الباحثون انخفاض نوع من البكتيريا يرتبط بالتهاب القولون لدى من تناولوا الزعفران، وزيادة بكتيريا أخرى ترتبط بالأشخاص الأصحاء.


ويعتبر الزعفران من أغلى الأعشاب في العالم، ويحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة، وخصائص مضادة للالتهابات، ويُستخدم في الطب القديم منذ أكثر من 1600 عام قبل الميلاد.


ويبحث العلماء حالياً عن فوائد طبية محتملة للزعفران، لعلاج حالات صحية متنوعة، بما في ذلك: الاكتئاب، والزهايمر، والسرطان، وأمراض القلب، والسمنة، والحد من أعراض الدورة الشهرية، ومشاكل النوم، والضمور البقعي للشبكية المرتبط بالعمر.

 

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