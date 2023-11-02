دراسة: نشاط بدني يمكن أن يضيف 12 عاماً إلى عمرك

الوكيل الإخباري - تشير دراسة جديدة، نشرت في المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة، إلى أن الجري لفترة محددة كل أسبوع، يمكن أن يضيف المزيد من السنوات إلى حياتك.



ووجد فريق من العلماء، أن الجري لمدة لا تقل عن 75 دقيقة أسبوعياً يمكن أن يضيف 12 عاماً إلى حياتك.





وخلال الدراسة التي أجريت على أكثر من 4400 شخص، قارن الباحثون الأشخاص الذين مارسوا الجري لمدة 75 دقيقة على الأقل في الأسبوع، مع أولئك الذين مارسوا الجري لأقل من 10 دقائق في الأسبوع، وأظهرت النتائج أن 75 دقيقة من الركض أو الجري أسبوعياً أدت إلى فارق في العمر البيولوجي يبلغ حوالي 12 عاماً.





ويقول العلماء، إن ممارسة الجري لفترة كافية، يساهم في الحفاظ على طول هياكل التيلوميرات الموجودة في الحمض النووي للخلية، لوقت أطول، ما يساعد في الحفاظ على شباب الخلايا.

اضافة اعلان

تتقلص التيلوميرات تدريجياً مع التقدم في العمر ، وتصبح قصيرة جداً في نهاية المطاف، بحيث لا يمكنها القيام بعملها، ولا تستطيع العمل بشكل صحيح، الأمر الذي يؤثر على شباب الخلايا.





وأوضح العلماء أن هناك حاجة حالياً إلى مزيد من الأبحاث لفهم العلاقة بين الجري وطول العمر بشكل أفضل. ومع ذلك، أشار فريق البحث إلى أن انخفاض طول التيلوميرات يرتبط بزيادة معدل الوفيات وخطر الإصابة بأمراض مزمنة مختلفة، وخلصوا إلى أن النتائج الحالية تشجع على الانخراط في أسلوب حياة نشط، من خلال الجري المنتظم لمدة كافية.

24