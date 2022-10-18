دواء لالتهاب المفاصل يحسّن حساسية الأنسولين

الوكيل الإخباري-اكتشف باحثون أنه يمكن إعادة استخدام عقار "أورانوفين" الخاص بعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي لتحسين الأعراض المصاحبة لمرض السكري. وبينت الأبحاث أن تأثيرات الدواء المضادة للالتهاب ومضادة للسكري مستقلة عن بعضهما البعض.



وبحسب موقع "ساينس دايلي"، يمتاز "أورانوفين" بأنه دواء معتمد من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وقد أثبتت التجربة التي أجريت على الفئران أن له تأثيرات أيضية على استقلاب الدهون، ويحسّن حساسية الخلايا للأنسولين.



وقال الدكتور آرون كوكس أستاذ الغدد الصمّاء في مركز تكساس الطبي: "وجدنا أن تراكم الأورانوفين في الأنسجة الدهنية البيضاء يقلل من الاستجابات الالتهابية دون تغيير تكوين الجسم في الفئران البدينة".



وأضاف كوكس "أعاد الأورانوفين قدرة الأنسجة الدهنية البيضاء على الاستجابة للكاتيكولامينات، وهي إشارات تزيد من الأنشطة الأيضية في الأنسجة الدهنية، مما يؤدي إلى حرق الدهون بمعدل أعلى. وتساهم هذه التغييرات المقترنة ببعضها البعض في التحسين العام في حساسية الأنسولين".

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