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الخميس، 03-02-2022 03:23 م

رائحة الفم الكريهة.. أسبابها وطرق التخلص منها

رئحة-الفم


الوكيل الإخباري - رائحة الفم الكريهة مشكلة تؤرق البعض ، ولكن غالبية الأسباب المحتملة لهذه المشكلة يمكن إصلاحها.

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بداية من  المهم إجراء فحوصات منتظمة مع طبيب الأسنان. وينصح بأنه حتى لو كنت تقوم بتنظيف أسنانك بالفرشاة والخيط بشكل روتيني "فلا يزال من الأفضل زيارة طبيب الأسنان على فترات منتظمة".

 

وتقول عيادة بيركلي: "إن العناية بأسنانك ولثتك أمر حيوي لصحتك العامة وثقتك بنفسك". وتوضح أن رائحة الفم الكريهة المستمرة غالبا ما تكون ناجمة عن سوء نظافة الفم.

 

وفي بعض الأحيان، يمكن أن تكون رائحة الفم الكريهة علامة على شيء أكثر خطورة، مثل مرض السكري، وفقا لروسيا اليوم. 

وتوضح: "يمكن أن يسبب مرض السكري الحماض الكيتوني، حيث يحرق الجسم الدهون بدلا من الجلوكوز إذا كان هناك القليل جدا من الأنسولين في الدم، أو إذا كانت مقاومة الأنسولين عالية جدا، فإن الكيتونات تتشكل كمنتج نفايات تسبب رائحة غير عادية في التنفس. وإذا لاحظت أنك تعاني من رائحة الفم الكريهة، فقد يكون ذلك من الآثار الجانبية لأدويتك المعتادة".

كيف تتخلص من رائحة الفم الكريهة

- اغسل أسنانك بالفرشاة لمدة دقيقتين مرتين في اليوم
- الخيط أو الخيط المائي مرة واحدة في اليوم على الأقل
- الشطف بغسول الفم مرة أو مرتين في اليوم
- راجع طبيب الأسنان الخاص بك مرتين في السنة


وإذا لم تتحسن أنفاسك باتباع روتين جيد لنظافة الفم، فستحتاج إلى التحدث إلى طبيب أسنانك، وقد يتطلب الأمر تنظيفا أعمق.

 

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