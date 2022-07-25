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الإثنين، 25-07-2022 01:50 م

رجيم الشابورة للتخلص من الوزن الزائد.. لا يفوتك

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الوكيل الإخباري - رجيم الشابورة بات محل أنظار الكثيرات، كأحد الأنظمة الغذائية المساهمة في التخلص من الوزن الزائد، وعلى الرغم من أن بعض خبراء التغذية يحذرون من اتباع رجيم الشابورة، مؤكدين أن الإفراط في تناولها يسبب زيادة الوزن وارتفاع السكر في الدم، كذلك كثرة تناولها ستتحول في الجسم إلى دهون وليس العكس.

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إلا أن اتباع رجيم الشابورة ضمن برنامج غذائي صحي وبكميات قليلة حسب طبيعة الجسم وحالته الصحية، سيحقق فوائد عدة للجسم ويخلصه من الوزن الزائد.

 

رجيم الشابورة الصحي للتخلص من الوزن الزائد

- اتباع رجيم الشابورة مع طبيب التغذية المختص وليس غير ذلك.
- تطبيق رجيم الشابورة لوقت قصير وعلى فترات متباعدة.
- ضم العناصر الغذائية اللازمة لاحتياجات جسمك أثناء اتباع رجيم الشابورة.
- يفضل تناول الشابورة ضمن وجبتي الفطور والعشاء أثناء تطبيقك رجيم الشابورة لإنقاص وزنك وليس العكس.
لا تتخلي عن الخضروات الورقية الداكنة ضمن وجباتك المحددة أثناء اتباعك رجيم الشابورة لتخسيس الوزن.
احرصي على شرب كميات كبيرة من الماء خلال تطبيقك رجيم الشابورة.
إلتزمي بحصص الشابورة المخصصة لك حسب إرشادات طبيب التغذية المتابع لك، للاستفادة من هذا الرجيم دون أضرار لاحقة.
استفيدي من مصادر البروتينات المتنوعة، منتجات الألبان قليلة الدسم والأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المعقدة أثناء اتباعك رجيم الشابورة، لإنقاص وزنك بالشكل الصحي.
تجنبي تناول المشروبات الغازية والغنية بالسكريات أثناء تطبيق رجيم الشابورة.
نظمي نومك ومارسي الرياضة بصفة مستمرة، لتحفيز عملية الأيض على حرق دهون الجسم أثناء اتباعك رجيم الشابورة.

 

 

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