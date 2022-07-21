مشروبات الدايت.. أضرار تبدأ بالأسنان ولا تنتهي بالخرف

الوكيل الإخباري - حذّر خبراء صحة من أضرار صحية سريعة المفعول لتناول المشروبات الغازية "الدايت"، فضلا عن تأثيرها السيئ على الجسم عبر المدى الطويل.

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وتشمل تأثيرات المدى الطويل لتناول المشروبات "الدايت" الإصابة بالسرطان أو الخرف أو أمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية.

وفضلا عن ذلك، وفقا لصحيفة "الصن" البريطانية، أكد خبراء أن التأثير السلبي للمشروبات الغازية "الدايت" يشمل المدى قصير الأجل أيضاً، ويبدأ بعد 10 دقائق فقط من شربها.



وقال خبير الصحة والصيدلي البريطاني نيراج نايك إنه بعد عشر دقائق فقط من شرب مشروب غازي "دايت"، يقوم حمض "الفوسفوريك" الموجود بهذه المشروبات بمهاجمة مينا الأسنان.



بالإضافة إلى ذلك، فإن المُحليات الصناعية الموجودة في هذه المشروبات، مثل الأسبارتام، تخدع جسمك ليعتقد أنه قد استهلك للتو السكر وحصل على سعرات حرارية، الأمر الذي يدفع البنكرياس لإفراز الأنسولين دون وجود حاجة لذلك.

وقال نايك إنه في غضون 20 دقيقة من تناول مشروبات "الدايت"، يقوم الجسم بتشغيل "وضع تخزين الدهون"، حيث يتسبب إفراز كميات كبيرة من الأنسولين في دفع الكبد لتحويل كل السكريات التي تصل إليه إلى دهون. وهذا الأمر الذي قد يزيد أيضاً من ارتفاع ضغط الدم.



بعد 40 دقيقة من تناول هذه المشروبات، ينتج الجسم مادة تسمى "الدوبامين"، التي تساعد في تحفيز بعض المراكز بالدماغ التي يحفزها تناول مخدر "الكوكايين"، ومن ثم يبدو الشخص مثل مدمني المخدرات إلى حد ما في هذه المرحلة.

وأشار نايك إلى أن هذا التأثير يكون أكثر حدة إذا كان الشخص يتناول المشروبات الأخرى التي تحتوي على الكافيين بشكل منتظم.



وبعد ساعة، يقول الخبراء إن هذه المشروبات يمكن أن تجعلك تشعر بالجوع والعطش أكثر مما كنت عليه من قبل. ويؤكد الخبراء أن هذه المشروبات تمتص السوائل من الجسم بالفعل ويمكن أن تجعلك تشعر بالانزعاج.



كما أشاروا إلى أن القدر الضئيل من الرضا الذي تحصل عليه بعد تناول هذه المشروبات، فيما يخص السكريات، قد يقودك إلى مزيد من الرغبة في تناول الحلويات.

العين الإخبارية

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