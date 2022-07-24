طرق حرق الدهون بدون رجيم

الوكيل الإخباري - إن الخصر النحيف، والمعدة المسطحة، والجسم الأكثر صحة، وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة.. باتت طموحاً للكثيرين، خصوصاً أن الكثيرين منا يعانون من دهون البطن والوزن الزائد التي تشكلت بسبب الأيام المليئة بالضغوط في المكتب، أو الانغماس في عدد كبير جدًا من الوجبات الجاهزة، وقلة التدريب.

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ابدئي يومك مبكرًا

لا تدعي ساعات إضافية من الاسترخاء في السرير تقف بينك وبين معدتك المسطحة، ففي حين أن الحصول على قسط كافٍ من النوم يمكن أن يساعد في زيادة معدل الأيض، إلا أن الاستيقاظ مبكراً يدعم فكرة تخلصكِ من الشحوم، حيث كشفت إحدى دراسات السمنة أن الأشخاص الذين استيقظوا بعد الساعة 10:45 صباحًا تناولوا ما يقرب من 250 سعرًا حراريًا إضافيًا على مدار اليوم، على الرغم من تناول نصف عدد الفواكه والخضروات مثل نظرائهم في وقت مبكر. والأسوأ من ذلك، أنهم تناولوا وجبات سريعة مالحة وسكرية ومحمولة بالدهون أكثر من أولئك الذين استيقظوا في وقت أبكر.

تناولي المزيد من التوت الغني بمضادات الأكسدة

بدلًا من إرضاء رغباتك بتناول المزيد من الحلويات، تناولي التوت واستمتعي بخصر أنحف في وقت قصير دون ممارسة الرياضة، حيث إن التوت مليء بمضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب في جميع أنحاء الجسم، كما أنها يمكن أن تساعد بتقليل دهون البطن وتقليل خطر الإصابة بالخرف.



احصلي على المزيد من فيتامين (د)

إن الحصول على بعض أشعة الشمس الطبيعية يمكن أن يساعدك على التخلص من دهون البطن في غضون أسابيع، ولاكتساب هذا الفيتامين بأمان، تأكدي من ترك نفسك 15 دقيقة خالية من واقي الشمس يوميًا.



قومي بتنظيف أسنانك

يمكن أن يؤدي الاحتفاظ بفرشاة أسنان في متناول اليد إلى أكثر من إعطاء لمعةِ لأسنانك، حيث يمكن أن يساعدك تفريش أسنانك على مدار اليوم أيضًا على التخلص من دهون البطن بسرعة.



احصلي على المزيد من النوم

النوم الجيد ليلاً هو من أفضل الطرق للتخلص من الدهون الزائدة حول خصرك إلى الأبد، إذ من بين 60 ألف امرأة شاركن في دراسة، كانت النساء اللاتي حصلن على النوم لأقل من خمس ساعات في الليل أكثر عرضة للإصابة بالسمنة واكتساب 30 رطلاً أو أكثر على مدار فترة الدراسة، التي استمرت 16 عامًا، مقارنة بأولئك اللواتي حصلن على سبع ساعات أو أكثر.



تجنبي الأكل بعد العشاء

عندما تنتهين من تناول العشاء ليلاً، أغلقي الثلاجة ولا تنظري إليها حتى الصباح وبطنك سوف يشكرك. وعندما تعودين إلى المطبخ في الصباح، تأكدي من أن أفضل المواد الغذائية الصحية للطبخ موجودة في انتظارك.

رفع الأثقال

إذا كنتِ جادةً في التخلص من دهون البطن بسرعة، فقد يكون رفع الأثقال هو الحل، ووجدت الأبحاث من جامعة ماريلاند أن 16 أسبوعًا فقط من تدريب الوزن عززت معدلات التمثيل الغذائي للمشاركين في الدراسة بنسبة هائلة بلغت 7.7%، ما يجعل من السهل التخلص من تلك البوصات الإضافية حول منطقة الوسط.



استبدلي الكاتشب بالصلصة

بالتأكيد، الكاتشب لذيذ، لكنه أيضًا مخرب خطير عندما يتعلق الأمر بجهودك في إنقاص الوزن، حيث إنه مليء بالسكر، ما يصل إلى أربعة غرامات لكل ملعقة كبيرة، ولا يحمل سوى القليل من التشابه الغذائي مع الفاكهة التي اشتُق منها.

زهرة الخليج

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