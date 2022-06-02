الخميس 02-06-2022
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صدور النظامين المالي والداخلي لمجالس المحافظات بالجريدة الرسمية
المنتدى الاقتصادي يشيد ببرنامج تشغيل الأردنيين بمحطات الوقود
دعم مشغلي ومستثمري نقل الركاب بسبب ارتفاع المشتقات النفطية
1309 حالة إسعافية خلال 24 ساعة
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أخبار الشركات
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