الأربعاء 01-06-2022
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وفد من "الطاقة الذرية" يطلع على سبل الوقاية من الأوبئة و التهديد البيولوجي في الأردن
الحمل الكهربائي يسجل 3050 ميغاواط مساء أمس الثلاثاء
نصائح من الدفاع المدني للتعامل مع نزيف الأنف
1358 حالة إسعافية خلال 24 ساعة
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أخبار الشركات
وكالة أوكس تعلن عن تكييف مركزي جديد بتقنيات حديثة
إطلاق حملة جوائز الذهب لحسابات توفير بنك الإسكان
منظمة الأسمدة العالمية تكرّم شركة البوتاس العربية لتميزها في مجال الاستدامة والابتكار في الحفاظ على المياه
مختبرات مدلاب وجمعية همتنا الخيرية توقعان اتفاقية دعم
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