سرعة ضربات القلب علامة على هذه الأمراض

الوكيل الإخباري - تعتبر سرعة ضربات القلب من المشكلات المزعجة التي يتعرض لها الإنسان، ويختلف علاجها من مريض لآخر حسب السبب المؤدي لها.
إن سبب تسارع ضربات القلب يرجع لمجموعة من العوامل، أبرزها:
- نقص هيموجلوبين الدم "الأنيميا".
- التوتر.
- فرط نشاط الغدة الدرقية.
- اضطراب مستوى أملاح الدم.
- اضطراب مستويات البوتاسيوم والكالسيوم بالدم.
- داء السكري.
- انخفاض السوائل بالجسم.
- اختلال وراثي في كهرباء القلب.
- وجود مشكلة في القلب أو الصمامات أو الشرايين التاجية.
و التغلب على سرعة ضربات القلب عن طريق ما يلي:
- تجنب التوتر والقلق.
- الإقلاع عن التدخين.
- الابتعاد عن المدخنين.
- شرب كمية وفيرة من الماء.
- ممارسة تمارين التأمل والاسترخاء، مثل التنفس العميق.
- استهلاك الملح باعتدال.
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