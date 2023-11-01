سرعة ضربات القلب علامة على هذه الأمراض

الوكيل الإخباري - تعتبر سرعة ضربات القلب من المشكلات المزعجة التي يتعرض لها الإنسان، ويختلف علاجها من مريض لآخر حسب السبب المؤدي لها.

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إن سبب تسارع ضربات القلب يرجع لمجموعة من العوامل، أبرزها:

- نقص هيموجلوبين الدم "الأنيميا".

- التوتر.

- فرط نشاط الغدة الدرقية.

- اضطراب مستوى أملاح الدم.

- اضطراب مستويات البوتاسيوم والكالسيوم بالدم.

- داء السكري.

- انخفاض السوائل بالجسم.

- اختلال وراثي في كهرباء القلب.

- وجود مشكلة في القلب أو الصمامات أو الشرايين التاجية.



و التغلب على سرعة ضربات القلب عن طريق ما يلي:

- تجنب التوتر والقلق.

- الإقلاع عن التدخين.

- الابتعاد عن المدخنين.

- شرب كمية وفيرة من الماء.

- ممارسة تمارين التأمل والاسترخاء، مثل التنفس العميق.

- استهلاك الملح باعتدال.

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