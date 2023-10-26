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الخميس، 26-10-2023 12:12 م

المخاطر الصحية لقلة النوم

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الوكيل الإخباري - قالت الجمعية الألمانية لأبحاث النوم وطب النوم، إن قلة النوم تنطوي على مخاطر صحية عديدة، تتمثل في التعب والإرهاق أثناء النهار والصداع وضعف التركيز، وتراجع القدرة على بذل المجهود وبطء ردة الفعل.

كما أن قلة النوم ترفع خطر الإصابة بالعديد من الأمراض مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري، وكذلك الأمراض النفسية مثل الاكتئاب.

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وأضافت الجمعية أن مقدار النوم، الذي يحتاجه الجسم ليجدد نشاطه وطاقته، يختلف من شخص إلى آخر، مشيرة إلى أن معدل النوم الصحي يتراوح بين 6 و8 ساعات.


وللاستمتاع بنوم صحي ، أوصت الجمعية باتخاذ التدابير التالية:
- حافظ على مواعيد نوم منتظمة.
- حافظ على بيئة نوم هادئة، حيث ينبغي إطفاء التلفزيون والهاتف الذكي والكمبيوتر الشخصي قبل ساعات قليلة من الذهاب إلى الفراش.
- قم بتهوية غرفة النوم قبل الذهاب إلى الفراش، وتأكد من أن درجة حرارة الغرفة مريحة، علماً بأن درجة حرارة الغرفة الثابتة البالغة 18 درجة مئوية تساعد على النوم.
- تجنب القيام بالأشياء، التي تزعجك أو تضغط عليك قبل النوم مباشرة.

- لا تمارس الرياضة قبل الذهاب إلى الفراش مباشرة، نظراً لأن الرياضة تنشط الجسم، وبالتالي يصعب على الكثير من الأشخاص النوم.
- تجنب المشروبات المحتوية على الكافيين مثل القهوة والشاي الأسود في المساء، نظراً لأن هذه المشروبات لها تأثير منبه ومحفز، وبالتالي يمكن أن تعيق النوم أو الاستمرار في النوم.
- لا تذهب إلى الفراش بمعدة ممتلئة أو فارغة.
- يراعى أن مسار اليوم يؤثر على جودة النوم، حيث يساعد قضاء نصف ساعة في الشمس في الصباح على إيقاف إنتاج هرمون النوم "الميلاتونين"، كما أن ممارسة التمارين الرياضية لمدة نصف ساعة بعد الظهر تساعد على النوم لاحقاً وتزيد من مقدار النوم العميق.

 

 

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