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الإثنين، 16-10-2023 02:23 م

طبيب يحدد 'القاتل الرئيسي' للجسم

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الوكيل الإخباري - وصف الدكتور مارك غادزيان جراح وأخصائي الأورام الدهون "بالقاتل الرئيسي لجسم الإنسان."

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ووفقا له، يمكن أن يصبح الوزن الزائد سببا للإصابة بالنوع الثاني من داء السكري، وارتفاع مستوى ضغط الدم وأمراض القلب وتصلب الشرايين والنقرس والانزلاق الغضروفي وسرطان القولون.

 

ويقول: "تقصر السمنة في المتوسط العمر بمقدار 10 سنوات. وفقدان كل ثلاثة كيلوغرامات من الوزن بعد عمر 60 عاما يزيد متوسط عمر الإنسان المتوقع بمقدار عام واحد".


ويشير الطبيب إلى ضرورة مراقبة محيط الخصر ومؤشر كتلة الجسم.


ويتابع : "بالنسبة للرجال، إذا كان محيط الخصر أكثر من 94 سم يعتبر مشكلة وإذا كان أكثر من 102 سم فهو مشكلة كبيرة. وإذا كان مؤشر كتلة الجسم 25-30 كغم على الطول بالمتر المربع فيشير إلى مشكلة الوزن الزائد وإذا كان أكثر فيشير إلى مشكلة السمنة".

 

روسيا اليوم 

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