سر قدرة الأسبرين في التغلب على سرطان القولون

الوكيل الإخباري - كشفت دراسة جديدة من جامعة كاليفورنيا أن الأسبرين يغير الطريقة التي تتطوّر بها خلايا سرطان القولون والمستقيم بمرور الوقت، مما يجعلها أقل قدرة على البقاء والتكاثر.



ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة "إي لايف"، وقالت "لقد كان معروفاً لدى العلماء أن الأسبرين يساعد في الحماية من الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، لكن السبب الدقيق وراء تأثير الأسبرين كان لغزاً".



وأوضحت ناتاليا كوماروفا الباحثة الرئيسية في الدراسة: "اعتقدنا أن التطور البطيء للسرطان بسبب الأسبرين يجب أن ينشأ بطريقة ما من تطور بطيء للخلايا نحو ورم خبيث". و"ما أدهشنا هو أن هذه الآلية يمكن أن تفسر مستوى الحماية الملحوظ في البشر بشكل جيد".



وأظهرت الأبحاث أن الأسبرين يقلل من معدل انقسام الخلايا السرطانية ويزيد من معدل موت خلايا الورم.



وكانت تجربة سريرية أُجريت عام 2011 قد كشفت أن الذين تناولوا 600 ملليغرام من الأسبرين يومياً لمدة عامين انخفض لديهم خطر سرطان القولون والمستقيم بنسبة 63%. وأيدت دراسات أخرى هذه النتائج، لكن لم تكن آلية هذه الحماية معروفة.

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