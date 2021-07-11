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الأحد، 11-07-2021 09:46 ص

علامة موجودة لدى الرجال تدل على الإصابة بالسرطان

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الوكيل الإخباري- كشفت طبيبة الأمراض الجلدية، يكاتيرينا فيرتييفا، علامة على وجود سرطان الجلد، يجب على الرجال الانتباه إليها بالدرجة الأولى.

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وقالت فيرتييفا، إن الحديث يدور عن تقشير وحكة في فروة الرأس، موضحة، "قد تظهر على فروة الرأس، خاصة عند الرجال الصلع، بقع كبيرة من اللون الوردي، مع قشور على السطح، وأحيانا تنزف وتتقرح".


وأشارت، إلى أنه ذلك قد يشير إلى حالة ما قبل السرطان أو سرطان الخلايا الحرشفية للجلد. ونصحت الطبيبة الرجال بالعناية بفروة رأسهم، وخاصة في حال عدم وجود شعر عليها.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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