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الثلاثاء، 15-06-2021 02:02 م

أعراض سرطان الحلق والوقاية منه

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الوكيل الإخباري - ويُشار إلى أن الحلق هو أنبوب عضلي يبدأ من خلف الأنف وينتهي في الرقبة. ويبدأ سرطان الحلق غالبًا في الخلايا المسطحة التي تُبطِّن الحلق من الداخل.

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كما تقع الحنجرة أسفل الحلق مباشرةً وهي أيضًا معرضة للإصابة بسرطان الحلق. فالحنجرة مكونة من غضاريف وتحتوي على الأحبال الصوتية التي تهتز لتصدر الصوت عند الكلام.

 

الأعراض

قد تشمل مؤشرات سرطان الحلق وأعراضه ما يلي:
1- السعال
2- تغيُّرات أخرى في الصوت مثل بحة الصوت أو عدم القدرة على الكلام بوضوح
3- صعوبة البلع
4- ألم بالأذن
5- كتلة أو احتقان لا يُشفى
6- التهاب الحلق

7- نقص الوزن

 

 

الوقاية
لا توجد طريقة مثبتة للوقاية من سرطان الحلق، ولكن للحد من خطر الإصابة بسرطان الحلق، يمكنك اتباع الإرشادات التالية:
1- تناول الحبوب الكاملة.
2- الابتعاد عن الأطعمة المصنعة.
3- التركيز على تناول الخضراوات والفواكه.
4- تناول مشتقات الألبان باعتدال.
5- التقليل من الدهون والسكريات. 
6- تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين أ والبيتاكاروتين.
7- تناول الدهون الصحية والأوميجا في السمك لتعزيز المناعة.
8- التوقف عن التدخين لأنه يعتبر السبب الرئيسي لسرطان الحنجرة.
9- علاج مرض الجزر المعدي المريئي لأن من مضاعفاته سرطان الحنجرة.

 

المصدر - العين الإخبارية 

 




 

 


 

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