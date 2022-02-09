شريحة إلكترونية تساعد مرضى الشلل على السير مجدداً

الوكيل الإخباري - استعاد ميشال روكاتي القدرة على المشي بفضل إنجاز جديد بعمليات زرع النخاع الشوكي، بعدما أصيب عام 2017 بشلل في الجزء السفلي من جسمه جراء حادث تعرّض له أثناء ركوبه دراجة نارية.



وترسل شريحة نبضات كهربائية لعضلات روكاتي لتحاكي عمل الدماغ، ويمكن أن تتمكّن يوماً ما من مساعدة أشخاص يعانون إصابات خطرة بالعمود الفقري على الوقوف والمشي والتمرين.

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واستند القائمون على هذا الإنجاز إلى مسار بحثي اعتمد على استخدام النبضات الكهربائية لتحسين نوعية الحياة لدى من يعانون إصابات بالنخاع الشوكي.



وقال روكاتي للصحافيين إنّ المرة الأولى التي شُغّلت فيها النبضات الكهربائية وتمكّن من السير خطوات شكّلت «تجربة مشحونة بالعواطف».



وأجريت الدراسة التي نشرت نتائجها مجلة «نيتشر ميديسن» على روتاكي واثنين آخرين عاجزين عن تحريك الجزء السفلي من أجسامهم. وتمكّن المرضى الثلاثة من السير بعد فترة على زرع شريحة يبلغ طولها ستّة سنتيمترات وضبط نبضاتها.

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