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الأربعاء، 14-06-2023 09:11 ص

ضرر غير متوقع للافراط في تناول اللحوم الحمراء !

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الوكيل الإخباري- أشارت دراسة جديدة إلى أن تناول السكر واللحوم الحمراء يساهم في الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بين الفئة الأصغر عمراً، ما يفسر تشخيص المزيد من الحالات لأشخاص أقل من 50 عاماً خلال العقود الـ 3 الأخيرة.

وبحسب "مديكال نيوز توداي"، اكتشف الباحثون أن الذين تقل أعمارهم عن 50 عاماً وتم تشخيص إصابتهم بسرطان القولون والمستقيم لديهم مستويات منخفضة من السترات التي تُنتج أثناء الأيض، مقارنة بالمرضى الأكبر سناً.

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وأجريت الدراسة في "كليفلاند كلينيك"، على 170 مريضاً بسرطان القولون والمستقيم، من بينهم 66 شخصاً أصيبوا في سن الشباب، و104 مصابين بسرطان القولون والمستقيم في سن متوسط أو متقدم.


ولاحظ الباحثون تغيرات كبيرة في المسارات الأيضية المتعلقة باستقلاب الكربوهيدرات والبروتين في سرطان القولون والمستقيم المبكر، مقارنة بسرطان القولون والمستقيم الذي يظهر في سن متأخرة.


وتشير هذه النتائج إلى أن عوامل مثل الاستهلاك المفرط للمشروبات المحلاة بالسكر، أو اللحوم الحمراء، وكذلك البدانة التي تساهم في زيادة الطاقة، قد تكون عوامل خطر للإصابة بسرطان القولون والمستقيم في سن أصغر.

 

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