لمرضى السكري.. 5 أطعمة لا تنسى تناولها في الصيف

الوكيل الإخباري- يؤدي جفاف الجسم في موسم الصيف إلى ارتفاع معدلات السكر في الدم، ومن ثم يُراعى شرب كمية كبيرة من المياه مع تناول الأطعمة الغنية بالماء.



نستعرض في السطور التالية مجموعة من الأطعمة الغنية بالمياه، والتي يجب على مرضى السكري تناولها في الصيف، حسبما نشر موقع "Everyday Health”.

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أطعمة مهمة لمرضى السكري في الصيف



1-الخيار

يعتبر الخيار من الخضروات الغنية بالمياه والألياف والفيتامينات والمعادن، كما يحتوي على كمية قليلة من السعرات الحرارية، ويعمل على ترطيب الجسم والحفاظ على مستوى السكر في الدم.



2- الفلفل

تعمل الألياف على الموجودة في الفلفل على تبطئة عملية الهضم، ومن ثم تؤثر على سرعة دخول السكريات إلى مجرى الدم، إلى جانب احتوائه على كمية وفيرة من المياه التي ترطب الجسم وتحمي من ارتفاع مستويات السكر بالدم.



3-الخضروات الورقية

تمنح الخضروات الورقية، مثل الخس، الترطيب اللازم للجسم، إلى جانب احتوائه على الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة، وتحتوي السبانخ أيضًا على البوتاسيوم مع انخفاض نسبة الكربوهيدرات بها، ومن ثم لا ترفع نسبة السكر في الدم بل تحافظ على معدلاته.



4-الطماطم

يحتوي كوب واحد من الطماطم على 30 سعرًا حراريًا ونسبة عالية من البوتاسيوم مع انخفاض الكربوهيدرات به، إلى جانب 95% من المياه، وبالتالي يحافظ على نسبة السكر في الدم.



5-التفاح

يعتبر التفاح من الفواكه الغنية بالألياف والمياه، مع قلة احتوائه على الكربوهيدرات والسعرات الحرارية، وبالتالي يساعد على ضبط معدلات السكر في الدم والوقاية من ارتفاع معدلاته.





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