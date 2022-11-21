ضعف البصر قد يكون علامة تحذيرية للسكتة الدماغية

الوكيل الإخباري-أفادت دراسة حديثة بأن ضعف البصر مع التقدم في السن يمكن أن يكون علامة تحذيرية لحدوث سكتة دماغية أو نوبة قلبية، وفق «إكسبريس». ما يعني أن شكلاً معيناً من الضمور البقعي في العين، يرتبط بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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ووفقاً للدراسة الجديدة، التي أجراها باحثون في مستشفى ماونت سيناي في نيويورك للعين والأذن، فإن المرضى الذين يعانون من شكل معين من الضمور البقعي المرتبط بالعمر، من المرجح أن يكون لديهم تلف قلبي أساسي من قصور القلب والنوبات القلبية، أو الشريان السباتي.

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