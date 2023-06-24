طبق واحد من "البليلة" يقي من هذا المرض !

الوكيل الإخباري- كشفت الدكتورة ليندا جاد استشاري التغذية والسمنة في مصر عن فوائد البليلة على صحة الجسم، وما الأمراض التي تحمي الجسم منها، معقبًا أنها تعتبر من الأكلات الشعبية التي يقبل عليها الكثيرون، وتحمل مذاق لذيذ.

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يعزز من البكتيريا النافعة بالجسم

وقالت ليندا ، إن تناول كوب من البليلة بشكل يومي يمد الجسم بالعديد من الفيتامينات، والمعادن، لاحتوائه على كمية كبيرة من الألياف، ويعمل جنين القمح على تعزيز البكتيريا النافعة في الجسم.



يقلل من خطر الإصابة بالسكري

وأشارت ليندا أن البليلة، تقي من خطر الإصابة بمرض السكري، وتحسن من حركة الأمعاء وتقلل الإصابة بالإمساك في الصباح الباكر، بالإضافة لتحسين حالة الجهاز الهضمي.



يقي من هشاشة العظام

ولفتت ليندا أن كوب البليلة باللبن بشكل يومي يقوي العظام، ويمنع الهشاشة بنسبة كبيرة، لما يحتوي عليه من الكالسيوم.



واختتمت، أن تناول طبق من البليلة كل يوم يمد الجسم بالفيتامينات الضرورية لتقوية العضلات لاحتوائه على كنز من الفيتامينات، أبرزها فيتامين K، E، B.

مصراوي