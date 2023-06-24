السبت 24-06-2023
الوكيل الاخباري

برامج تطوعية في مركزي شباب كفرنجة وعجلون

أمين عام الطاقة تشارك في المؤتمر الأول للشبكة الإقليمية للطاقة من أجل المرأة

مرصد الزلازل يشارك بمؤتمر" العلوم والتكنولوجيا 2023" في فيينا

وزير الأوقاف يتفقّد حجاج عرب 48

توجيه حكومي عاجل بمناسبة قرب حلول عيد الاضحى

4112 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

استشهاد فلسطيني بمخيم عسكر في نابلس

ضبط شاحنة مغلقة معبّأة بالأموال قرب مكتب "فاغنر"

البحوث الزراعية: نسعى لتطوير وتحسين تربية الإبل في ظل التغيرات المناخية

بوتين: أمر واحد لا يمكن أن أسامح فيه

السبت، 24-06-2023 05:02 م

طبق واحد من "البليلة" يقي من هذا المرض !

balila


الوكيل الإخباري- كشفت الدكتورة ليندا جاد استشاري التغذية والسمنة في مصر عن فوائد البليلة على صحة الجسم، وما الأمراض التي تحمي الجسم منها، معقبًا أنها تعتبر من الأكلات الشعبية التي يقبل عليها الكثيرون، وتحمل مذاق لذيذ.

اضافة اعلان


يعزز من البكتيريا النافعة بالجسم
وقالت ليندا ، إن تناول كوب من البليلة بشكل يومي يمد الجسم بالعديد من الفيتامينات، والمعادن، لاحتوائه على كمية كبيرة من الألياف، ويعمل جنين القمح على تعزيز البكتيريا النافعة في الجسم.


يقلل من خطر الإصابة بالسكري
وأشارت ليندا أن البليلة، تقي من خطر الإصابة بمرض السكري، وتحسن من حركة الأمعاء وتقلل الإصابة بالإمساك في الصباح الباكر، بالإضافة لتحسين حالة الجهاز الهضمي.


يقي من هشاشة العظام
ولفتت ليندا أن كوب البليلة باللبن بشكل يومي يقوي العظام، ويمنع الهشاشة بنسبة كبيرة، لما يحتوي عليه من الكالسيوم.


واختتمت، أن تناول طبق من البليلة كل يوم يمد الجسم بالفيتامينات الضرورية لتقوية العضلات لاحتوائه على كنز من الفيتامينات، أبرزها فيتامين K، E، B.

 

مصراوي


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2023_6_8_12_46_28_579

قبل عيد الأضحى.. لماذا يجب وضع اللحوم أمام المروحة قبل تخزينها؟

a199fe5f07b84d59e4fe6031

لمرضى السكري .. نصائح اتبعها قبل تناول البوظة

8-طرق-لعلاج-دوار-الحركة-أثناء-السفر-1628151921671_large

كيف يمكن مواجهة داء الحركة؟

emarat-news_2023-02-18_11-08-07_767808

5 أسباب الأكثر شيوعاً للشعور بالبرد مع تقدم العمر

فوائد_الخضروات-الصحية

للوقاية من تصلب الشرايين .. تناول هذه الخضراوات !

2023_5_16_21_34_59_706

هل يمكنك اطعام الطفل الرضيع الشمام ؟

أخبار متعلقة
2021_1_26_17_27_14_159

طبيب يوضح أكثر أعضاء الجسم تضررًا من السكري

Sun-rays-Optimized

6 خطوات لحماية الجلد خلال فصل الصيف.. ما هي؟

sugar_1

فاكهة شائعة في الصيف ترفع مستوى السكر في الدم !

2021_4_17_14_23_36_76

تصيبك بالسكري .. 8 عادات خاطئة توقف عن فعلها

2022_4_25_19_15_19_788

مشروبات آمنة لمرضى السكري

لا

الكشف عن قائمة أطعمة تزيد خطر الإصابة بمرض خطير والوفيات الناجمة عنه