مشروبات آمنة لمرضى السكري

الوكيل الإخباري- هناك أنواع عديدة من الشاي، يتساءل بعض المصابين بالنمط الثاني من السكري عن النوع الأفضل بينهم لصحتهم، لإدراجه في النظام الغذائي الصحي اليومي.





اضافة اعلان

في التقرير التالي، نستعرض أنواع الشاي المفيدة لمرضى السكري، وفقًا لموقع "Healthline".



أفضل أنواع الشاي لمرضى السكري



1- الشاي الأخضر

في بعض الدراسات، وجد الباحثون أن الشاي الأخضر يتميز باحتوائه على مركبات، تلعب دورًا كبيرًا في خفض سكر الدم المرتفع عند مرضى السكري، بفضل خصائصها المضادة للأكسدة، التي تساعد أيضًا على تقليل تلف خلايا الجسم.



وكشفت دراسات أخرى، أن الأشخاص المعتادين على تناول الشاي الأخضر يوميًا ينخفض لديهم خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.



2- الشاي الأسود

يصبح مريض السكري أكثر قدرة على التحكم في مستويات سكر الدم، إذا كان يتناول الشاي الأسود بشكل يومي، لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، فضلًا عن غناه بمركبات نباتية تكافح الالتهابات بالجسم.



وتتراوح الكمية الآمنة من الشاي الأسود لمرضى السكري يوميًا بين 3 و4 أكواب.



3- شاي الكركديه

يوفر شاي الكركديه حماية كبيرة لمرضى السكري ضد الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويرجع السبب إلى احتوائه على مادة البوليفينول، التي تساهم في خفض ضغط الدم المرتفع.



وسجل باحثون في دراسة أجريت على عدد من مرضى السكري، انخفاضًا ملحوظًا في ضغط الدم الانقباضي لديهم، بعد تناول 240 مل من شاي الكركديه يوميًا لمدة شهر.



علاوة على ذلك، أظهرت بعض الدراسات، أن الكركديه لا يحمي مرضى السكري من ارتفاع ضغط الدم فقط، بل يساهم أيضًا في تقليل مقاومة الإنسولين لديهم أيضًا.



4- شاي القرفة

عندما اختبر باحثون شاي القرفة على 30 بالغًا، لاحظوا أن مستويات سكر الدم شهدت تحسنًا كبيرًا لديهم بعد تناول 100 مل منه، لذلك فهو المشروبات المفيدة لمرضى السكري.



وتوصلت دراسة أخرى لنتائج مماثلة، حيث خلصت إلى أن تناول 6 جرامًا من مكمل القرفة يوميًا لمدة 40 يومًا قبل الوجبات يساهم في خفض سكر الدم.



5- شاي الكركم

يحتوي شاي الكركم على مستويات عالية من مادة الكركمين، التي تعمل على ضبط سكر الدم، عن طريق تحسين حساسية الإنسولين بالجسم.



ونقلًا عن مراجعة عام 2020، يقلل شاي الكركم من خطر الإصابة بانسداد وتصلب الشرايين لدى مرضى السكري، لأن مادة الكركمين تخفض مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية بالدم، بالإضافة إلى دورها الفعال في تحسين وظائف الكلى وتقليل نسبة المركبات المسببة للالتهابات بالجسم.

الكونسلتو الطبي